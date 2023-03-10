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7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti! Reklam filmlerinde ve belgeselde rol almıştı... Herkesi gözyaşlarına boğdu

10.03.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yaşındaki Mısra Özkaraman'dan kahreden haber geldi. İzmit'te, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası kusma şikayetiyle hastaneye giden Mısra, hayatını kaybetti. Reklam filmlerinde ve belgeselde rol alan Mısra'nın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti! Reklam filmlerinde ve belgeselde rol almıştı... Herkesi gözyaşlarına boğdu

İzmit'ten herkesi gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Betül-Muhammet Özkaraman çiftinin çocuğu olan, 28 Haziran İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, 3 gün önce gribal enfeksiyon geçirmişti. Bu nedenle evde dinlenmeye başlamıştı. Hastalık sürecinde durumu iyiye giden Mısra, önceki gün ise bir anda fenalaştı. Mısra, kusma şikayetiyle ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Mısra, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak durumu kötüleşen Mısra Özkaraman bu sabah yaşamını yitirdi.

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ANNE VE BABASI TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Mısra, Başiskele ilçesindeki Döngel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mısra'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Betül ve babası Muhammet, Mısra'nın tabutuna uzun süre sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Mısra'nın cenazesi Döngel Mezarlığı'na defnedildi.

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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

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REKLAM FİLMLERİNDE VE BELGESELDE ROL ALMIŞTI

Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi. (DHA)

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