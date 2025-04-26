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7 yıl çürümüş böbrekle yaşadı! 4 saatte hayata döndü... "Sağ böbreği tamamen çürümüş"

Tunceli'de 7 yıl boyunca çürümüş böbrekle yaşam mücadelesi veren 55 yaşındaki Çiçek Durmaz, Tunceli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 saatlik başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Üroloji uzmanları Op. Dr. Burak Karakuş ve Op. Dr. Ömer Özkan ile genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Gülberk Uslu ve Op. Dr. Baran Demir'in yanı sıra sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, hastanın hayatında yeni bir sayfa açtı.

7 yıl çürümüş böbrekle yaşadı! 4 saatte hayata döndü... "Sağ böbreği tamamen çürümüş"

Tunceli'de, 7 yıl boyunca çürümüş böbrekle yaşayan 55 yaşındaki Çiçek Durmaz isimli hasta, 4 saat süren başarılı bir ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Tunceli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyata üroloji uzmanları Op. Dr. Burak Karakuş, Op. Dr. Ömer Özkan'ın yanı sıra genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Gülberk Uslu ve Op. Dr. Baran Demir ile yardımcı sağlık personeli katıldı.

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"SAĞ BÖBREĞİ TAŞ NEDENİYLE TAMAMEN ÇÜRÜMÜŞ"

Ameliyata ilişkin bilgi veren üroloji uzmanı Op. Dr. Burak Karakuş, "Hastamız bize sağ yan ağrısıyla geldi. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastamızın sağ böbreğinin taş nedeniyle tamamen çürümüş olduğunu gördük. Buna bağlı hastaya çürümüş böbreğinin alınması gerektiğini anlattık. Hastamız korku ve endişe içerisindeydi. Çünkü farklı merkezlerde de bu ameliyatın olması gerektiği ancak çok riskli olduğunu anlatmışlar. Biz hastamıza korkularını yenmesini gerektiğini ve risklerini de bizim göğüsleyeceğimizi söyledik ve hastamızı genel cerrahi ile ortak bir şekilde ameliyata aldık. Vakamızda genel cerrahi fıtık nedeniyle bağırsakları bölgeden uzaklaştırdı. Biz üroloji ekibi olarak bölgeyi çepeçevre döndük ve çürümüş böbreği tamamen dışarı aldık. Ameliyatta böbreğin tamamen çürümüş olduğunu kanıtlamış olduk" dedi.

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"İLTİHAP DEĞERLERİ NEREDEYSE TAMAMEN NORMALE DÖNDÜ"

Hastanın şimdi gayet iyi olduğunu belirten Op. Dr. Karakuş, "Hastamız ameliyattan sonra gayet iyi. Serviste takip ediliyor. Hatta taburculuk için neredeyse hazır. Daha önceki yıllara göre kendisini çok daha iyi hissettiğini söylüyor. İltihap değerleri neredeyse tamamen normale döndü" diye konuştu.

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"SU TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Taş hastalığı geçirmiş olan kişilerin ürolojik kontrollerinin önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Karakuş, "Altı ayda senede bir üroloji poliklinik kontrollerini yapmalarını öneriyoruz. İyi sıvı tüketimi özellikle su tüketiminin aksatılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Tunceli böbrek böbrek hastalığı belirtileri çok su içmek
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