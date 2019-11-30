HABER

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler dün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala gözler, halen talihlisi ortaya çıkmayan 70 milyon liralık ikramiyeye çevrildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Aradan geçen 11 aya rağmen büyük ikramiye talihlisi henüz idareye başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte Milli Piyango talihlisini merak ederken, idare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

Pek çok kişi kurumu arayarak ikramiyenin kendisine çıktığını iddia etse de gerçek bileti idareye ibraz eden kimse olmadı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyeye ilişkin sürenin dolmasına bir ay kaldı.

Yılbaşı ikramiyesine ilişkin bileti elinde tutan talihli, 31 Aralık günü mesai bitimine kadar idareye başvurursa 70 milyon liralık çeki alabilecek.

GEÇEN YIL 60 MİLYON LİRA UNUTULDU

Öte yandan Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu. Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyeler 60 milyon 118 bin 508 lira olarak kaydedildi. 2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milyon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

(AA)

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyorRus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor
Evinin avlusunda kendini astıEvinin avlusunda kendini astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango 70 milyon lira büyük ikramiye yılbaşı özel çekilişi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

Mardin'de ihbara giden polis ekibine hain tuzak! 2 memur yaralı

İhbara giden polise hain tuzak!

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

Son dakika! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul için sarı alarm

Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul için sarı alarm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.