70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala gözler, halen talihlisi ortaya çıkmayan 70 milyon liralık ikramiyeye çevrildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Aradan geçen 11 aya rağmen büyük ikramiye talihlisi henüz idareye başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte Milli Piyango talihlisini merak ederken, idare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

Pek çok kişi kurumu arayarak ikramiyenin kendisine çıktığını iddia etse de gerçek bileti idareye ibraz eden kimse olmadı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyeye ilişkin sürenin dolmasına bir ay kaldı.

Yılbaşı ikramiyesine ilişkin bileti elinde tutan talihli, 31 Aralık günü mesai bitimine kadar idareye başvurursa 70 milyon liralık çeki alabilecek.