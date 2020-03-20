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  4. 70'ten fazla faydası var: Propolis bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi

70'ten fazla faydası var: Propolis bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Arıların, bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettikleri, kovanı mikroplara ve dış etkenlere karşı koruyan propolis, antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuar gibi 70’ten fazla faydalı özelliğiyle sağlığı korumaya destek oluyor.

70'ten fazla faydası var: Propolis bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi

Bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa birçok olumlu etkisi var. Bu ürünlerden biri de propolis. Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği bir ürün. Kovana her zaman propolis ile kaplı bir kapıdan geçerek giren arılar, bu sayede hem kendilerinin hem de kovanın hijyenini sağlıyor.

Arılar, propolisi kovanı bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak, böcek ve diğer hayvanların kovana girişini engellemek, peteklerdeki çatlakları onarmak ve petek gözlerinin içini dezenfekte etmek için kullanıyor. Propolisin sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Sibel Silici, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bu etkilerin başında antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuvar ve antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi, cilt hastalıkları ve yaralara karşı iyileştirici, vücudun savunma elemanlarını uyarıcı etkisi olduğunun altını çiziyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ALKOLSÜZ PROPOLİS KULLANILMALI

Prof. Dr. Sibel Silici, propolisin bağışıklık sistemine sağladığı desteğin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden kaynaklandığını hatırlatıyor.

Propolisi yetişkinlerin, yaşlıların ve dört yaş üzeri çocukların kullanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Silici, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Propolisi bağışıklığınızı desteklemek amacıyla kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız ürünün mutlaka denetlenmiş olduğundan emin olun. Güvenilir markaların ürünlerini tercih edin. Çocuğunuz için propolis kullanacaksanız alkolsüz olanları satın alın. Ancak suda çözünür olarak tanımlanan ürünlerin pek çoğu alkol ve türevlerini içerebiliyor. Bu nedenle propolis alırken her zaman ürünün ambalaj üzerinde yer alan içeriğini okuyun. Propolis kovandan alındığında içeriğinde balmumu, kalıntı, bulaşanlar, çevresel faktörlere bağlı kirlilikler bulunur ve bu nedenle mutlaka ekstraksiyon işleminden geçirilmesi gerekir. Bu işlemde çözücü olarak etil alkol veya alkol türevi olan propilen glikol gibi taşıyıcıların kullanılması durumunda, günlük kullanım miktarlarına dikkat etmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından propilen glikol’ün günlük kullanım miktarı, kilo başına 25 mg. ile sınırlandırılmıştır. Bu gibi çözücülerin özellikle çocuklarda kullanılması sakıncalı olabilir. Bu nedenle alkol kullanılmadan saflaştırılarak maksimum oranda etken maddeye sahip standart propolis ürünleri tercih edilmeli.”

YİYECEK VE İÇECEKLERE KARIŞTIRIP TÜKETEBİLİRSİNİZ

Alkolsüz, pratik kullanıma sahip, ambalajlı ürünlerin kullanım kolaylığını da dikkat çeken Prof. Dr. Silici, bu ürünlerin çocuk ve yetişkinlere özel olarak dozları ayarlandığı için damla saymak gerekmediğini ve doğru miktarda kullanılabildiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Silici, propolisin nasıl kullanılacağına dair şu bilgileri veriyor: “Propolisi doğrudan ya da herhangi bir yiyecek ya da içecekle karıştırarak kullanabilirsiniz. Ancak propolisin kendine has özel bir tadı ve kokusu var. Bu tat ve koku tüketimi zorlaştırabiliyor. Propolisi bal, su, meyve suyu, yoğurt, süt gibi yiyecek veya içeceklere ekleyerek daha kolay tüketilebilirsiniz.”

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