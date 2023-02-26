70 yaşında hiç kırışıklığı olmayan kadın 20 yıldır uyguladığı güzellik tüyosunu açıkladı

Yaşıtlarına göre daha genç gözüken kadınların ciltlerine uyguladıkları bakım sırları merak ediliyor. Bazı kadınlar kırışıklık karşıtı muz kabuklarında yararlanırken bazıları ise ciltlerinin kırışmamasının nedeninin her gün düzenli olarak sürdükleri güneş kremi olduğu belirtiyor. Vivian Boyko isimli bir kadın TikTok'ta yayınladığı videoda 70 yaşında olmasına rağmen oldukça genç gözüken cildinin sırrını açıkladı.

BOYNUNA VE GÖĞSÜNE UYGULUYOR

Vivian yayınladığı videoda ""Boynuma bakın, kırışıklığım yok. Bu yıl 70 olacağım ve son 20 yıldır yaptıklarımı sizlerle paylaşacağım. Vicks... Son 20 yıldır bunu göğsüme ve boynuma sürüyorum."

ÜŞÜTTÜĞÜNDE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Vivian, ne zaman üşütse Vick'i nasıl uyguladığını anlatmaya devam ediyor "Vicks'i kaynar suya koyun ve içinize çekin. Bu yöntem benim için rahatlık..." diye açıklıyor.

NEZLE OLDUĞUNDA AYAĞINA SÜRÜYOR

"Kokusunu seviyorum. Evet, Vicks gibi kokuyorum... Kendimi Vicks ile özdeşleştiriyorum. İnsanlar kokumu beğenmiyorsa gidebilirler! Vicks'imden vazgeçmiyorum. Nezle olduğumda, ayağımın her yerine sürüyorum ve sonra bir çift çorap giyiyorum. Ne zaman pedikür yaptırsam, 'Nasıl 70 yaşında olabilirsin?'

Bayıldım!" diyorlar."



