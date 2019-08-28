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70 yaşındaki taciz şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 70 yaşındaki taciz şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilçede A.Ç.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 70 yaşındaki taciz şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede A.Ç. (70), ailesi evde olmayan 17 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulundu. Kızın çığlıklar atması üzerine panik yapan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kız, durumu önce ailesine ardından da polise haber verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Elazığ E Tipi Cezaevine gönderildi.

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