73 yaşındaki Vera Wang yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı! Kırışıklık olmaması için...

Vera Wang, başarılı tasarımlarının yanı sıra gençlere taş çıkartan fit vücudu, vücuduna uygun seçtiği stili ve güzel cildiyle hayran kitlesini genişletiyor. Hayranları ünlü tasarımcının yaşlanma karşıtı güzellik bakımlarını merak ediyor. Wang, yaptığı bir röportajda onsuz yaşayamayacağı bir numaralı ürünün güneş kremi olduğunu açıkladı.

GÜNEŞ KREMİ VAZGEÇİLMEZİ

Wang, gençken güneş kremi sürmekten nefret ettiğini ancak spor nedeniyle sürekli güneşte olduğunu itiraf etti. "Ama şimdi 50, 60, 70 yaşlarındaki arkadaşlarımı görüyorum ve hepsinin harika bir cildi var" dedi.

"Güneş kremini günlük ritüelimin bir parçası haline getirmekte geç kaldım, ama artık benim için vazgeçilmez."

Wang daha önce de kırışıksız ışıltısının anahtarının "çalışmak, uyumak ve fazla güneşlenmemek" olduğunu açıklamıştı.

