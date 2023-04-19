74 yaşında fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor! Yıllara meydan okuyan kadın gençlik sırrını açıkladı

74 yaşındaki Norma Williams, yaşıtlarına göre çok daha genç ve dinamik görünümü ile dikkat çekiyor. Yaşın en iyi şekilde görünmek ve hissetmek için sınır olmadığını kanıtlayan Norma, hayatınızın herhangi bir aşamasında formda ve sağlıklı kalmanız için en önemli ipuçlarını paylaştı. Norma Williams, neredeyse 75 yaşında olmasına rağmen "20 yaşında çok formda" bir kişinin kondisyon seviyelerine sahip olduğunu ve şu anda yirmili yaşlarında olduğundan çok daha fazla enerjiye sahip olduğunu hissettiğini söylüyor.

DAHA GENÇ HİSSEDİYOR

Norma, "bir gençten daha fazla enerjiye" sahip olduğunu ve hiç olmadığı kadar formda olduğunu açıkladıktan sonra daha önce manşetlere çıkmıştı. Şimdi, yaşı ne olursa olsun sağlıklı bir fiziğe sahip olmanın sırlarını açıkladı.

ESKİDEN KİLOLU OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Şu anda İtalya Spoleto'da yaşayan Norma, sağlığının ve kendine güveninin on yıllar içinde arttığını gördüğünü ve insanların onun gerçek yaşını öğrendiklerinde genellikle "şok" olduklarını söylüyor. "Doktorlar bana 20 yaşında çok formda bir kişinin sağlık ve zindelik seviyelerine sahip olduğumu söylüyor. Ancak 20'li yaşlarımın çoğunda fazla kiloluydum ve aşırı yemek yiyordum.

YABANCILAR TARAFINDAN DURDURULUYOR

"20'lerimdeki benimle 70'lerim arasındaki en büyük fark, oldukça basit bir şekilde enerjidir. Enerji seviyelerim son 50 yılda katlanarak arttı ve beni şu anki gibi yaşamaya iten şey bu. Yaşımı keşfeden insanlar genellikle çok oluyor. Çoğu zaman yabancılar beni durdurur ve kibarca yaşımı sorarlar."

ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Norma kalori saymaya inanmıyor bunun yerine "Canınız ne zaman yemek isterse her zaman sağlıklı seçeneği seçmelisiniz. Rafine ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalısınız." dedi.

"Balık, et, kuruyemişler, sebzeler, şekersiz yoğurtlar, ballı ve meyveler" olsun, sağlıklı yiyecekleri tam olarak neyin oluşturduğuna bakmayı ve oradan ilham almayı önermeye devam etti. Norma, günlük esneme ve egzersiz söz konusu olduğunda belirli bir sayı hedefine (örneğin, 20 hamle veya 9 km yürüyüş) ulaşmaya odaklanmayı öneriyor.

EGZERSİZ RUTİNİNİ AKSATMIYOR

"Her sabah biraz esneme yapmalısın - zamanın var, bu yüzden onu akıllıca kullan.

Sihirli sayım 50'ye sahibim. Bu yüzden çaydanlığı kaynatırken 20, suyu bardaklara döktükten sonra 10 ve giyinirken 20 esneme daha yapacağım."

YENİ BAŞLAYANLAR KOLAY EGZERSİZLERE BAKABİLİR

"Yeni başlayan biriyseniz, yeni başlayanlar için kolay egzersizler için internete bakın. En önemli şey başlamaktır. İkinci en önemli şey, kalıbı her gün tekrarlamak. Tek gün izin alabilirsin ama ertesi gün iki katını yapmaya çalış. Bu aktivite vücudunla temas kurmanı sağlayacak."

