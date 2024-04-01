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74 yıl sonra gelen başarıdan sonra güne şükür namazıyla başladı! Balıkesir'de zafer kazanan Ahmet Akın: Memleketimize mahcup olmayacağız

01.04.2024 11:11
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CHP'nin 31 Mart'taki en büyük başarılarından birinin adresi Balıkesir oldu. Balıkesir 74 yıl sonra 'CHP' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, 1 Nisan'a şükür namazıyla başladı.

74 yıl sonra gelen başarıdan sonra güne şükür namazıyla başladı! Balıkesir'de zafer kazanan Ahmet Akın: Memleketimize mahcup olmayacağız

Yerel seçimde sandıkların hemen hemen tamamı açılırken CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet AKın %51,10 oranında oy olarak seçimden zaferle çıktı. Ahmet Akın, sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kıldı.

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Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu. İHA mikrofonlarına özel açıklama yapan Ahmet Akın, ilk icraatını açıkladı. Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

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Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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