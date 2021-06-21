75 TL altı Sweatshirtler ile yazın serin gecelerini unutmayın

Giyimde rahatlığın vazgeçilmezlerinden olan ve güzel kombinlerle gayet spor bir şıklık da yakalanılabilen sweatshirt modellerine göz atmaya ne dersiniz. Sizin için farklı zevklere hitap edebilecek birbirinden güzel ve de hesaplı 75 TL altı modelleri sizler için derledik.

1- Özel Harry Potter Baskılı Sweatshirt

Harry Potter hayranları için tasarlanan bu sweatshirt gerçekten çok hoş hediye olarak da tercih edilebilir.

2- Önü Yazı Baskılı Renkli Sweatshirt

Mükemmel yaz renkleri olan sarı ve yeşil ile bakışları üzerine çekmeye hazır mısın? GRIMELANGE RAMONA Kadın Önü Baskılı Sweatshirt için buraya tıklaman yeterli…

3- Bisiklet Yaka Snoopy Baskılı Sweatshirt

Koton Snoopy baskılı sweatshirt, uygun fiyatlı, beyaz rengi ve popüler kültür ikonu Snopy ile yaz günlerine çok yakışacak.

4- 90’s Girl Baskılı Yırtmaç Detaylı Sweatshirt

90’s girl baskılı bu şık sweatshirt, hem rengi hem de dokusu ile yaz akşamlarınızın kurtarıcısı olacak. Bu göz dolduran ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

5- Pul İşlemeli Siyah Sweatshirt

Sadece spor değil klasik şıklık için de sweatshirt giyebilirsin. Her bütçeye uyan Koton payet işlemeli sweatshirt seçimi ile davetlerde tarz olmak elinizde.

6- Kapüşonlu ve Özel Baskı Tasarımlı Sweatshirt

Kaliteli kumaşı, sarı rengi ve şık baskılı desenleriyle bu sweatshirt enerjinizi gün boyunca yüksek tutacak.

