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  4. 75 TL altı Sweatshirtler ile yazın serin gecelerini unutmayın

75 TL altı Sweatshirtler ile yazın serin gecelerini unutmayın

18.06.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor şıklığını sweatshirtler ile taçlandırmaya ne dersiniz? Üstelik hepsi birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlara... 75 TL altı en uygun fiyatlarda olanları sizler için derledik. Haydi inceleyelim...

75 TL altı Sweatshirtler ile yazın serin gecelerini unutmayın

Giyimde rahatlığın vazgeçilmezlerinden olan ve güzel kombinlerle gayet spor bir şıklık da yakalanılabilen sweatshirt modellerine göz atmaya ne dersiniz. Sizin için farklı zevklere hitap edebilecek birbirinden güzel ve de hesaplı 75 TL altı modelleri sizler için derledik.

1- Özel Harry Potter Baskılı Sweatshirt

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Harry Potter hayranları için tasarlanan bu sweatshirt gerçekten çok hoş hediye olarak da tercih edilebilir.

2- Önü Yazı Baskılı Renkli Sweatshirt

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Mükemmel yaz renkleri olan sarı ve yeşil ile bakışları üzerine çekmeye hazır mısın? GRIMELANGE RAMONA Kadın Önü Baskılı Sweatshirt için buraya tıklaman yeterli…

3- Bisiklet Yaka Snoopy Baskılı Sweatshirt

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Koton Snoopy baskılı sweatshirt, uygun fiyatlı, beyaz rengi ve popüler kültür ikonu Snopy ile yaz günlerine çok yakışacak.

4- 90’s Girl Baskılı Yırtmaç Detaylı Sweatshirt

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90’s girl baskılı bu şık sweatshirt, hem rengi hem de dokusu ile yaz akşamlarınızın kurtarıcısı olacak. Bu göz dolduran ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

5- Pul İşlemeli Siyah Sweatshirt

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Sadece spor değil klasik şıklık için de sweatshirt giyebilirsin. Her bütçeye uyan Koton payet işlemeli sweatshirt seçimi ile davetlerde tarz olmak elinizde.

6- Kapüşonlu ve Özel Baskı Tasarımlı Sweatshirt

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Kaliteli kumaşı, sarı rengi ve şık baskılı desenleriyle bu sweatshirt enerjinizi gün boyunca yüksek tutacak.

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