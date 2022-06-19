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  4. 76 yaşında YKS'ye girdi! "Hukuk okumak istiyorum"

76 yaşında YKS'ye girdi! "Hukuk okumak istiyorum"

19.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 76 yaşındaki Esme Dalgıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Liseden geçen yıl mezun olan Dalgıç, "Hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar" dedi.

76 yaşında YKS'ye girdi! "Hukuk okumak istiyorum"

Kentte ilkokul, orta ve liseyi dışarıdan bitiren 4 çocuk, 10 torun sahibi Esme Dalgıç, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ye girdi.

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"HUKUK OKUMAK İSTİYORUM"

Hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Dalgıç, "Çok okumak istedim büyüklerimiz çocuklar okumaz dediler. Hep içimde kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Şimdi de üniversite sınavına girdim, hukuk okumak istiyorum, gençlere tavsiyem okusunlar onların zamanı var. Ancak, benim gibilerin zamanı yok, beni okutmamışlardı ve hep içimde kalmıştı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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