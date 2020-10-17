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76 yaşındaki yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü! Her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 76 yaşındaki Melek Bulut'un katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi çıktı. Bozuk musluğu tamir için eve girdiğini ileri süren M.K., "Tartıştık, bana küfretti. Ağır hakaret edince ben de öldürdüm" dedi.

76 yaşındaki yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü! Her şeyi itiraf etti

Korkunç olay, 15 Ekim günü akşam saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki bir sitede, apartmanın 7'nci katındaki 29 numaralı dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi. Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi. İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi M.K.'yi gözaltına aldı. M.K. polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti. Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden M.K., "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm" dedi.

POLİS YELEĞİ VE ŞAPKASI GİYDİRİLDİ

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M.K., emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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