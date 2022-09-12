77 yıl sonra ilk kez! Ukrayna'dan şoke eden iddia: Rus Korgeneral esir mi düştü?

İddiaya göre, Kharkiv Bölgesi'ndeki Balakliya kasabasına saldıran Ukraynalı piyadeler, muhtemelen Kremlin tarafından Ukrayna'da konuşlandırılan kuvvetlerin yarısından sorumlu üst düzey bir Rus generali ele geçirdi. Henüz doğruluğu kanıtlanmayan bu iddia herkesi şaşkına çevirirken, 77 yıl sonra tarihte bir olma ihtimalini de elinde tutuyor.

ÇOK BENZİYOR

Rusya Federasyonu'nun (RF) Batı Kuvvetler Grubu komutanı Korgeneral Andrei Sychevoi'ye çok benzeyen birinin görüldüğü görüntüler, 7 Eylül Çarşamba günü Ukrayna sosyal medyasında ve ardından bağımsız haber platformlarında yayınlandı.

DİZ ÇÖKMÜŞ HALDEYDİ

Hızla yayılan video, Sychevoi'nin resmi fotoğraflarına çok benzeyen yüz özellikleri olan bağlı haldeki bir Rusya Federasyonu subayının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF) askerleri tarafından sorgulandığını gösteriyordu. Diz çökmüş adam, standart bir Rus ordusu kamuflaj üniforması ve Teğmen Albay rütbesi giyiyordu. Alnındaki bir kesikten akıyor ve UAF askerlerinin sorularına cevap vermeyi reddediyordu.

YORUM GELMEDİ

8 Eylül Perşembe akşamı, bağımsız Ukraynalı haber kaynakları Sychevoi'nin yakalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi, ancak bu bilgi doğrulanmadı. Eğer General Sychevoi UAF'nin elinde ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş esiri olan en yüksek rütbeli Rus subayı olacak. Ancak ne resmi Ukrayna ne de RF propaganda platformları Sychevoi'nin nerede olduğu hakkında yorum yapmadı.



