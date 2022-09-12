HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 77 yıl sonra ilk kez! Ukrayna'dan şoke eden iddia: Rus Korgeneral esir mi düştü?

77 yıl sonra ilk kez! Ukrayna'dan şoke eden iddia: Rus Korgeneral esir mi düştü?

12.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Ukrayna basını tarafından ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. Önce Kiev Post’ta ve ardından da diğer Ukrayna gazetelerinde yer verilen iddiaya göre bir Rus Korgeneral teslim olarak Ukrayna’ya esir düştü.

77 yıl sonra ilk kez! Ukrayna'dan şoke eden iddia: Rus Korgeneral esir mi düştü?

İddiaya göre, Kharkiv Bölgesi'ndeki Balakliya kasabasına saldıran Ukraynalı piyadeler, muhtemelen Kremlin tarafından Ukrayna'da konuşlandırılan kuvvetlerin yarısından sorumlu üst düzey bir Rus generali ele geçirdi. Henüz doğruluğu kanıtlanmayan bu iddia herkesi şaşkına çevirirken, 77 yıl sonra tarihte bir olma ihtimalini de elinde tutuyor.

ÇOK BENZİYOR

Rusya Federasyonu'nun (RF) Batı Kuvvetler Grubu komutanı Korgeneral Andrei Sychevoi'ye çok benzeyen birinin görüldüğü görüntüler, 7 Eylül Çarşamba günü Ukrayna sosyal medyasında ve ardından bağımsız haber platformlarında yayınlandı.

DİZ ÇÖKMÜŞ HALDEYDİ

Hızla yayılan video, Sychevoi'nin resmi fotoğraflarına çok benzeyen yüz özellikleri olan bağlı haldeki bir Rusya Federasyonu subayının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF) askerleri tarafından sorgulandığını gösteriyordu. Diz çökmüş adam, standart bir Rus ordusu kamuflaj üniforması ve Teğmen Albay rütbesi giyiyordu. Alnındaki bir kesikten akıyor ve UAF askerlerinin sorularına cevap vermeyi reddediyordu.

YORUM GELMEDİ

8 Eylül Perşembe akşamı, bağımsız Ukraynalı haber kaynakları Sychevoi'nin yakalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi, ancak bu bilgi doğrulanmadı. Eğer General Sychevoi UAF'nin elinde ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş esiri olan en yüksek rütbeli Rus subayı olacak. Ancak ne resmi Ukrayna ne de RF propaganda platformları Sychevoi'nin nerede olduğu hakkında yorum yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan açıklama geldi! 'Feci sonuçlara yol açabilir'Rusya'dan açıklama geldi! 'Feci sonuçlara yol açabilir'
Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'
Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır

Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır

İlginizi Çekebilir

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.