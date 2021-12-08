8 aralık günlük burç yorumları: Büyük bir dileğiniz gerçekleşebilir

Kova burcu için akşam saatlerinde sosyalleşme ve sosyal çevre öne çıkıyor. Yay burcunun aklından geçenler karşısına gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne bireysel hedeflerinizle başlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iyimserliğiniz artabilir, arkadaşlarınızla daha fazla uzlaşmacı tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Sosyalleşme ve sosyal ortamlar ön planda.

BOĞA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında gerilim ve agresyonlara kapılmayın, koşulları yönetmekle ilgili savaş vermeyin. Öğleden sonra daha uyumlu, iyicil enerjiler çalışmaya başlayacak. Akşam saatlerinde bir karmaşayı çözmek adına adım atabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün boyunca ilişkiler, ortaklık ve partnerlikler, aile ve akrabalar gündeminizde ve ön planda olabilir. İnsanların beklentilerine, düşüncelerine ve tavırlarına daha fazla önem verebilirsiniz. Akşam saatlerinde enerjiniz yükseliyor ve keyifli iletişimler içinde bulunuyorsunuz.

YENGEÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne arkadaşlık ilişkileri ve finansal konularla başlayabilirsiniz. Bir isteğiniz, başka bir durumdan vazgeçmeyi ve bırakmayı gerektirebilir. İki farklı durum arasında bir seçim yapabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne iş ilişkileri ve ortaklıklarla iletişim trafiği içinde başlayabilirsiniz. Günün tamamında insanları, insanların beklentilerini daha fazla önemseyebilir ve gözetebilirsiniz. Akşam saatlerinizde heyecanlı veya romantik görüşmeler, aşk hayatınızda hareketlilik hakim olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günlük rutinlerinize erkenden başlayabilir, güne hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iş arkadaşlıklarınızla yardımlaşmalar içinde olabilirsiniz. Sağlık, spor, diyet ve beslenme konularıyla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyalleşebilir ve farklı ortamlara katılabilir, yabancılarla bir araya gelebilir, yolculuklarla ilgili gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara bir teklif götürebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne bireysel hedefleriniz ve aile üyelerinizin gündemleri arasında denge kurmaya çalışarak başlayabilirsiniz. Aile üyelerinize destek olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde finansal konularla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında planlarınız değişebilir, anlık planlarla hareket etmeniz gerekebilir. Öğleden sonra gerilim ve kasvet havası dağılabilir ve şansınızın çalıştığını görebilirsiniz. Aklınızdan geçenler karşınıza gelebilir.

OĞLAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne finansal düzenlemelerle başlayabilir ve plan dışı harcamalar yapabilirsiniz. Öğleden sonra ilahi korunmalar, ilahi şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir, doğru tahminler yapabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısına bir koşturmaca ile başlayabilir, yoğun bir tempoda olabilirsiniz. Anlık planlamalarla hareket etmeniz gerekebilir. Öğleden sonra koşturmaca dağılıyor, akşam saatlerinde ise sosyalleşme ve sosyal çevre öne çıkıyor.

BALIK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne iç dünyanıza daha dönük başlayabilirsiniz. İnançlar, değerler sizin için daha önemli olabilir. Kendi değerleriniz ve doğrularınızla ilerlemeye odaklanabilirsiniz. Gün batımı ile küçük veya büyük bir dileğiniz gerçekleşebilir.



