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8 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

08.12.2020 19:20 | Son Güncelleme:
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8 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 33 bin 198 oldu. Bakan Koca açıklamasında, "Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. İşte 8 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

8 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 oldu.

Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ye ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE 8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: KENDİ KISITLAMAMIZI KENDİMİZ UYGULAMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."

Türkiye'de dün (7 Aralık) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 32 bin 137 olarak açıklanmıştı.

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