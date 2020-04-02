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  4. 8 aylık bebekten kahreden haber! Annesi koronavirüsten ölmüştü

8 aylık bebekten kahreden haber! Annesi koronavirüsten ölmüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 22:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile 8 aylık hamile olduğu sırada hayatını kaybeden annenin karnından alınan bebek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

8 aylık bebekten kahreden haber! Annesi koronavirüsten ölmüştü

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın’ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

8 AYLIK BEBEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. İstanbul’da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin yarın hastane morgundan alınarak annesinin yanına defnedilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kocaeli bebek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu virüs nasıl bir şey yaa. Allah geride kalanlara sabır versin :(
Haberi kaldirin hamile olan kadinlari kotu etkiliyor.
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