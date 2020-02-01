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  4. 8 ayrı suçtan aranıyordu! Böyle yakalandı

8 ayrı suçtan aranıyordu! Böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:45 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şahıs, polis tarafından kimlik kontrolünde yakalanarak tutuklandı.

8 ayrı suçtan aranıyordu! Böyle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi’nde kimlik sorgusu yapan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelendikleri bir şahıs için kimlik sorgusu yaptı. Yapılan kimlik sorgusunda şahıs T.B.(37)’nin kardeşinin kimliğinin üzerine kendi fotoğrafını koyarak sahte kimlik düzenlediği anlaşıldı. Bunun üzerine şahıs, kimlik tespiti için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan sorgusunda şahsın T.B. olduğu belirlendi. Hakkında ’tasarlayarak öldürme, hakaret, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri alma, bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından toplamda 8 adet yakalama kaydı bulunan şahıs mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba polis

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