8 ayrı suçtan aranıyordu! Böyle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi’nde kimlik sorgusu yapan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelendikleri bir şahıs için kimlik sorgusu yaptı. Yapılan kimlik sorgusunda şahıs T.B.(37)’nin kardeşinin kimliğinin üzerine kendi fotoğrafını koyarak sahte kimlik düzenlediği anlaşıldı. Bunun üzerine şahıs, kimlik tespiti için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan sorgusunda şahsın T.B. olduğu belirlendi. Hakkında ’tasarlayarak öldürme, hakaret, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri alma, bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından toplamda 8 adet yakalama kaydı bulunan şahıs mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

