8 büyük hata! Dişler bu yüzden çürüyor diş fırçası bile çıkaramıyor

Dişlerimizi fırçalarken yaptığımız 8 büyük hatayı bir araya getirdik. Gülüşünüzü uzun yıllar sağlıklı ve güzel tutacak çözümler de ekledik.
Diş fırçasına çok sert bastırdığımızda kılları bükülür ve diş kalıntılarını düzgün bir şekilde çıkarmaz. Ek olarak, diş eti hasarına neden olabilir.
Hepimiz çok fazla tatlı şey yemenin çürüklere neden olabileceğini biliyoruz. Ancak dişlerimizi sağlıklı tutmak için kalsiyum, fosfor ve florin içeren yiyecekler yemeliyiz. İşte size bazı ipuçları.
Kalsiyum içeren yiyecekler:
Süt Ürünleri
Meyve ve sebze kabukları
Balık
Fasulyeler
Fosfor içeren yiyecekler:
Balık
Hububat
Fındık
Mercimek
Genellikle gerekli günlük flor dozunu su ile alıyoruz.
Diş fırçanızın kılları ne kadar sert olursa olsun, diş kalıntılarını tamamen kaldıramazlar. Bu nedenle dişlerinizin arasındaki boşlukları diş ipi ile temizlemek önemlidir. Boşluklar oldukça genişse, diş arası bir fırça kullanabilirsiniz. Bakterileri yok etmek için ağzınızı gargara ile çalkalayın.
Diş etleriniz zayıfsa ve yeterince kan kaynağına sahip değilse, periodontite yol açabilir. Bu hastalıkla diş etleriniz kanar, iltihaplanır ve yumuşar ve diş boynu ortaya çıkar. Ve sonunda dişlerinizi kaybedebilirsiniz.
Diş etlerinizi güçlendirmek için diş fırçanızla veya parmağınızla dairesel hareketlerle masaj yapmanız gerekir. Katı yiyecekler yiyin ve iyice çiğneyin. Adaçayı çayları veya tuz çözeltisi ile de çalkalayabilirsiniz.
Diş etleriniz kanamaya meyilliyse, bir diş sağlığı uzmanına başvurun. Diş etlerinizi güçlendirmek için özel ilaçlar yazacaktır.
Diş tartarı, tükürükten gelen minerallerin ve dişlerin etrafındaki plaklarda biriken besinlerin sertleştirilmiş ürünüdür. Sarımsı kahverengi bir renge sahiptir ve diş fırçası ile çıkarılamaz. Diş plağı ve tartar, dişleri çevreleyen kemiğin iltihaplanması dahil olmak üzere periodontal hastalığa neden olur. Tartar, kaya kadar sert hale gelebilir ve yalnızca bir diş hekimi veya diş sağlığı uzmanı tarafından özel aletlerle çıkarılabilir hale gelebilir.
Pek çok insan dişlerini sadece ergenlik dönemlerinde düzeltebileceklerini düşünüyor. Yetişkin olduklarında diş teli takmanın çok geç olduğunu düşünüyorlar. Ama bu yanlış sonuç. Diş probleminiz varsa çürüklere ve çürümelere neden olabilir. Normal diş teli takmaktan utanıyorsanız, her zaman dişlerin arka tarafına yerleştirilen görünmez lingual diş tellerini tercih edebilirsiniz. Bir ortodontistten randevu almaktan çekinmeyin.
Çiğnemenin kendi kendini temizleme özellikleri vardır. Bu nedenle, yiyecekleri ağzınızın yalnızca bir tarafında çiğnerseniz, genellikle kullanmadığınız tarafta çürüklere ve çürümelere neden olabilir.
Bunun dışında ağzın bir tarafındaki yiyecekleri çiğnemek, o tarafta kalın ve güçlü kaslara neden olur. Yüzün her iki yanındaki kaslar asimetrik hale gelecektir. Sonunda ağrıya ve hatta işitme sorunlarına yol açabilir.
Yemek yerken dikkatli olun ve yemeğinizi ağzınızın iki yanında çiğnemeye çalışın. Meyve ve sebze gibi katı yiyecekler yemeyi unutmayın. Dişlerinizi daha güçlü hale getirecek.
Bazı ebeveynler, geçici oldukları için süt dişlerine uygun bakım yapılmasına gerek olmadığını düşünürler. Ama bir çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeli çünkü dişler değişecek ama alışkanlığı kalacak. Diş fırçalama işlemi en az 3 dakika sürmeli ve fırça yukarı aşağı hareket ettirilmelidir.
Çocukların kalıcı dişlerinin minesi, yetişkinlerin dişleri kadar güçlü değildir. Öğütücü dişlerindeki oluklar (çatlaklar) daha derindir, bu nedenle yiyecek parçacıklarını fırçalamak o kadar kolay değildir. Çocuğunuza dişlerini dikkatlice fırçalamasını öğretin.
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