8 büyük hata! Dişler bu yüzden çürüyor diş fırçası bile çıkaramıyor

Dişlerimizi fırçalarken yaptığımız 8 büyük hatayı bir araya getirdik. Gülüşünüzü uzun yıllar sağlıklı ve güzel tutacak çözümler de ekledik. 8. DİŞLERİMİZİ FIRÇALARKEN DİŞ FIRÇASINA ÇOK SERT BASTIRIYORUZ Diş fırçasına çok sert bastırdığımızda kılları bükülür ve diş kalıntılarını düzgün bir şekilde çıkarmaz. Ek olarak, diş eti hasarına neden olabilir. 7. YEDİĞİMİZ YEMEĞE DİKKAT ETMELİYİZ Hepimiz çok fazla tatlı şey yemenin çürüklere neden olabileceğini biliyoruz. Ancak dişlerimizi sağlıklı tutmak için kalsiyum, fosfor ve florin içeren yiyecekler yemeliyiz. İşte size bazı ipuçları. Kalsiyum içeren yiyecekler: Süt Ürünleri

Meyve ve sebze kabukları

Balık

Fasulyeler Fosfor içeren yiyecekler: Balık

Hububat

Fındık

Mercimek

Genellikle gerekli günlük flor dozunu su ile alıyoruz. İhmale gelmez! Diş çürükleri o hastalığın nedeni 6. EK DİŞ TEMİZLEME CİHAZLARI KULLANMIYORUZ Diş fırçanızın kılları ne kadar sert olursa olsun, diş kalıntılarını tamamen kaldıramazlar. Bu nedenle dişlerinizin arasındaki boşlukları diş ipi ile temizlemek önemlidir. Boşluklar oldukça genişse, diş arası bir fırça kullanabilirsiniz. Bakterileri yok etmek için ağzınızı gargara ile çalkalayın. 5. DİŞ ETLERİMİZLE İLGİLENMİYORUZ Diş etleriniz zayıfsa ve yeterince kan kaynağına sahip değilse, periodontite yol açabilir. Bu hastalıkla diş etleriniz kanar, iltihaplanır ve yumuşar ve diş boynu ortaya çıkar. Ve sonunda dişlerinizi kaybedebilirsiniz.

Diş etlerinizi güçlendirmek için diş fırçanızla veya parmağınızla dairesel hareketlerle masaj yapmanız gerekir. Katı yiyecekler yiyin ve iyice çiğneyin. Adaçayı çayları veya tuz çözeltisi ile de çalkalayabilirsiniz. Diş etleriniz kanamaya meyilliyse, bir diş sağlığı uzmanına başvurun. Diş etlerinizi güçlendirmek için özel ilaçlar yazacaktır. 4. DİŞ TARTARLARINI TEMİZLEMİYORUZ Diş tartarı, tükürükten gelen minerallerin ve dişlerin etrafındaki plaklarda biriken besinlerin sertleştirilmiş ürünüdür. Sarımsı kahverengi bir renge sahiptir ve diş fırçası ile çıkarılamaz. Diş plağı ve tartar, dişleri çevreleyen kemiğin iltihaplanması dahil olmak üzere periodontal hastalığa neden olur. Tartar, kaya kadar sert hale gelebilir ve yalnızca bir diş hekimi veya diş sağlığı uzmanı tarafından özel aletlerle çıkarılabilir hale gelebilir. 3. DİŞ TELİ TAKTIRMANIN GEÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ Pek çok insan dişlerini sadece ergenlik dönemlerinde düzeltebileceklerini düşünüyor. Yetişkin olduklarında diş teli takmanın çok geç olduğunu düşünüyorlar. Ama bu yanlış sonuç. Diş probleminiz varsa çürüklere ve çürümelere neden olabilir. Normal diş teli takmaktan utanıyorsanız, her zaman dişlerin arka tarafına yerleştirilen görünmez lingual diş tellerini tercih edebilirsiniz. Bir ortodontistten randevu almaktan çekinmeyin.