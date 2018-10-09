8 Ekim On Numara sonuçları: On bilen bir kişi 336 bin 917 lira kazandı!

8 Ekim On Numara sonuçları, dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi, Ankara'nın Balgat ilçesinde genel müdürlük binasında 844. hafta On Numara çekilişini gerçekleştirdi. 1'den seksene kadar sıralı bir şekilde dizilmiş sayılar, canlı yayında ve noter huzurunda çekiliş küresine bırakıldı ve haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. Çanakkale'den kuponunu yatıran bir talihli, bu sayılardan on tanesini doğru tahmin etti ve 336 bin 917 lira olan büyük ikramiyeyi kazandı. İşte merakla beklenen ve Milli Piyango idaresi tarafından açıklanan On Numara sonuçları, kazandıran sayılar ve çekilişin tüm verileri... 8 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI HAFTA ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALARI: 03, 06, 16, 17, 22, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 68, 74, 76, 77, 79 On Numara çekilişinde on bilen bir kişi 336 bin 917 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. MPİ tarafından açıklanan On Numara sonuçlarına göre talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Yenice ilçesindenki bir bayiden yatırdığı öğrenildi. On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 87 kişi 2 bin 581 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 693 kişi 133 lira beşer kuruş, 7 bilen 17 bin 466 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 108 bin 477 kişi 4 lira on beşer kuruş ve hiç bilmeyen 185 bin 67 kişi 3 lira on beşer kuruş alacak.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 843'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 2, 3, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Toplam 2 milyon 162 bin 698 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 860 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 599 lira 63 kuruş aktarıldı. ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ Mİlli Piyango İdaresi tarafından, 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılılan On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. ON NUMARA'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir. On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.