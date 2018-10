8 Ekim On Numara sonuçları: On bilen bir kişi 336 bin 917 lira kazandı!

8 Ekim On Numara sonuçları, dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi, Ankara'nın Balgat ilçesinde genel müdürlük binasında 844. hafta On Numara çekilişini gerçekleştirdi. 1'den seksene kadar sıralı bir şekilde dizilmiş sayılar, canlı yayında ve noter huzurunda çekiliş küresine bırakıldı ve haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. Çanakkale'den kuponunu yatıran bir talihli, bu sayılardan on tanesini doğru tahmin etti ve 336 bin 917 lira olan büyük ikramiyeyi kazandı. İşte merakla beklenen ve Milli Piyango idaresi tarafından açıklanan On Numara sonuçları, kazandıran sayılar ve çekilişin tüm verileri...

8 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

HAFTA ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALARI: 03, 06, 16, 17, 22, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 68, 74, 76, 77, 79

On Numara çekilişinde on bilen bir kişi 336 bin 917 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. MPİ tarafından açıklanan On Numara sonuçlarına göre talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Yenice ilçesindenki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 87 kişi 2 bin 581 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 693 kişi 133 lira beşer kuruş, 7 bilen 17 bin 466 kişi 24 lira kırkar kuruş, 6 bilen 108 bin 477 kişi 4 lira on beşer kuruş ve hiç bilmeyen 185 bin 67 kişi 3 lira on beşer kuruş alacak.