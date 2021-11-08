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8 Kasım günlük burç yorumları! Manipülasyonlardan kaçının

08.11.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç burcu gün içerisinde koşullarını iyileştirmek için sorunlarından kurtulması önceliği olmalı. Yengeç burcunun gününde partnerlikler ve ilişkiler gün boyu ön planda olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

Başak burcu kendisini doldurmaktan, vesveselere kapılmaktan kaçınmalı. Yay burcunun bugünlerde uyku düzensizlikleri artabilir. Elinde olmayan durumlar üzerinde düşünmemeli. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde koşullarınızı iyileştirmek, daha iyi koşullarda olmak, daha sağlıklı olmak ve sizi aşağı çeken sorunlardan kurtulmak önceliğiniz olabilir. Geleceğe dair konular, gelecek hedefleriniz sizin için önem kazanabilir.

BOĞA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde akılcı davranmak, gerçekçi düşünmek ve olaylara, durumlara ya hep ya hiç mantığında yaklaşma hali ön planda olabilir. İlişkilerde şartları zorlamaktan ve vesveselere kapılmaktan kaçının.

İKİZLER

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde yoğun bir iş ve sorumluluk temposunda olabilir, yapılacak işlerle ilgili bir koşturmaca içerisine girebilirsiniz. Finansal konularla ilgili düzenlemeler, ödeme-kazanç-birikim planlamaları yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde merak ve sorgulama, olayların iç yüzünü öğrenme arzusu ön planda olabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda veya aşk hayatınızda daha kontrolcü, ısrarcı olabilirsiniz. Partnerlikler ve ilişkiler gün boyu ön planda.

ASLAN

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde hayatınızı, koşullarınızı ve etrafınızdaki insanları yönetme ve kontrol etme ihtiyacınız artabilir. İş ilişkileri ve aile ilişkilerinde daha kontrollü olmalı ve akılcı davranmalısınız. İş hayatında düzenlemeler yapılabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde akıl ve mantıkla ilerlemek sizin için daha önemli olacaktır. Olaylara ve durumlara daha soğukkanlı yaklaşma zamanı. Kendinizi doldurmaktan, vesveselere kapılmaktan ve manipülasyonlardan kaçının.

TERAZİ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde aile ilişkileri, aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler ve ev içinde tadilat-düzenleme durumları gündemde olabilir. Finansal konularla aile üyeleriyle iş birliği, yardımlaşma ön planda olabilir.

AKREP

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde bir süredir kafa yorduğunuz, emek sarf ettiğiniz iş ve konuların sonucuna ulaşabilirsiniz. Netleşmeler artıyor ve önünüzü daha net görüyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz şeyleri yapabilir ve hedef odaklı olabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularla yeni düzenlemeleriniz olabilir. Bugünlerde uyku düzensizlikleriniz artabilir veya bilinçaltı etkili rüyaları daha sık görebilirsiniz. Elinizde olmayan durumlar üzerine aşırı düşünme halinden uzaklaşın.

OĞLAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde daha olgun ve akıllıca davranabilir, hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkileri daha gerçekçi bir bakış açısıyla ele alabilirsiniz. Fikir ayrılıklarını tartışma ve gerilim ortamına sürüklemek şartları zorlayabilir.

KOVA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Kariyer hedefleri ve gelecek planları, zaman zaman gelecek kaygısı gün içinde öne çıkabilir. Yönünüzü daha net belirlerken kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde önemli görüşmeler yapabilir, karşınızdaki kişileri ikna etme ve etkileme konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Gizli bir durum açığa çıkabilir, daha sorgulayıcı olabilir, saklı durumları sezgilerinizle anlayabilirsiniz.


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