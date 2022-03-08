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8 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2022 Salı

08.03.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın ikinci gününde de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından önceden önlem almak amacıyla araştırılıyor. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak paylaşıyor. Peki 8 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 8 Mart 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

8 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2022 Salı

8 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde her gün güncel listeyi paylaşıyor. 8 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 8 Mart 2022 Salı günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

8 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

8 Mart 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 MART 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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