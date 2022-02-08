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8 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

08.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Belli aralıklarla düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Son olarak Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 2.563.180 TL değerinde olmuştu. Peki 8 Şubat 2022 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Şubat Süper Loto sonuçları...

8 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 2.563.180 TL değerinde olmuştu. Peki 8 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

8 ŞUBAT SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte devreden büyük ikramiye 2.563.180 TL olarak belirlenmişti.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar ise 3, 4 ,10 ,37, 40 ,52 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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