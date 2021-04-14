13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan boyunca uygulanacak koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini duyuran Erdoğan'ın konuşmasının ardından 8 ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8 ve 12. sınıflara okul var mı? en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte, MEB'in açıklaması...

8 VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri okula gitmeye devam edecek. Ancak, diğer sınıflar eğitimlerine Ramazan boyunca uzaktan devam edecek.





