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8 ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8 ve 12. sınıflara okul var mı?

14.04.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 ve 12 sınıflar okula gidecek mi? Kabine Toplantısı ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin detaylara yer verdi. Peki, 8 ve 12. sınıflar okula gidecek mi? İşte, detaylar...

8 ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8 ve 12. sınıflara okul var mı?

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan boyunca uygulanacak koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini duyuran Erdoğan'ın konuşmasının ardından 8 ve 12. sınıflar okula gidecek mi? 8 ve 12. sınıflara okul var mı? en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte, MEB'in açıklaması...

8 VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri okula gitmeye devam edecek. Ancak, diğer sınıflar eğitimlerine Ramazan boyunca uzaktan devam edecek.

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