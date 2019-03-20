HABER

8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden rahip 13 yıl hapis cezası aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

Kolombiya’da Hernan Dario Rosero isimli rahip, 8 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etti.

Kolombiya’da Hernan Dario Rosero isimli rahip, 8 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etti. Rahip, 13 yıl hapis cezası aldı.

Kolombiya’nın Narino bölgesinde bulunan El Tambo şehrinde, kilise cemaati 2013 yılında, rahip Hernan Dario Rosero’nun, o zaman 8 yaşında olan, bir öğrencisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kız çocuğu da, rahip Rosero’nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek şikâyette bulundu. Kızın şikâyetinden sonra kayıplara karışan ancak çıkarılan tutuklama emri sonrasında sapık rahip 6 yıl sonra tutuklandı ve mahkemeye çıkarttı. Pasto İkinci Ceza Mahkemesi, rahip Hernan Dario Rosero’yu 14 yaşın altındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği için ağırlaştırılmış olarak 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kısa bir süre önce Vatikan’daki sübyancı rahipler hakkında Papa Francis tarafından bir zirve düzenlenmiş ve küçüklere cinsel tacizde bulunan bu din görevlileri "Şeytan rahipleri" olarak nitelendirmişti. Şubat ayında yapılan zirvenin hemen ardından Rosero’nun suçunu itiraf etmesi koyu Katolik olarak bilinen Kolombiya’da infiale neden oldu. Pek çok dindar, Papa ve Vatikan’dan daha sert tedbirler almasını istiyor.

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Iraklıların kız meselesi kavgasında 3 kişi bıçaklandıIraklıların kız meselesi kavgasında 3 kişi bıçaklandı
Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralıOrdu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.