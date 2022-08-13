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8 yaşındaki Muhammet'in feci ölümü! Kanlar içinde yere yığıldı, yürek yakan feryat

13.08.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydanagelen feci olayda 8 yaşındaki Muhammet Bağdat, evinin önünde babasını beklerken kamyonetin altında kaldı. Gözü yaşlı babanın evlat acısını diğer oğluna sarılarak bastırmaya çalıştığı görülürken, küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

8 yaşındaki Muhammet'in feci ölümü! Kanlar içinde yere yığıldı, yürek yakan feryat

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde babasının gelmesini bekleyen 8 yaşındaki Muhammet Bağdat, seyir halinde olan nakliye kamyonetinin altında kaldı. Kanlar içerisinde yere yığılan küçük Muhammet, ağır yaralanırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Muhammet, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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BABANIN ACI FERYADI YÜREK YAKTI

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin çıkarılması sırasında küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evladını kaybeden baba Ahmet Bağdat’ın oğlunun cenazesi çıkarılırken acısını diğer oğluna sarılarak bastırmaya çalışması yürekleri yaktı. Gözyaşlarına hakim olamayan 6 çocuk babası Bağdat, hüngür hüngür ağlarken babanın acı feryadı duygulandırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Gaziantep
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