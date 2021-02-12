8 yıl köle olarak tutulan kadın bulunduğunda bir deri bir kemik kalmıştı

Mahkemeden gelen bilgiye göre Avustralyalı karı koca, üç çocuklarına bakan, ailenin yemeklerini pişiren ve evini temizleyen kadına ödeme yapmadı.

İsimleri açıklanmayan çift, köle olarak tutulduğu iddia edilen kadın ile Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde tanıştı.

ABC’nin haberine göre Hindistanlı kadın Avustralya’ya daha önce iki kez gitmişti ve Temmuz 2007’de aileyle çalışmak üzere üçüncü kez gitti.

38 KİLOYA DÜŞTÜ

Avustralya’nın Victorya Eyaleti’nden savcı Richard Maidment “Aralarında yapılan anlaşmanın temelinde ödeme yapılması vardı. Kurban, sekiz yıl boyunca çok çalıştı. Kurban, Avustralya’da ödeme olarak aldığı tek şeyin doğum gününde kendisine verilen 5 veya 10 dolarlık banknot olduğunu söyledi” dedi. Kurbanın 2015’e kadar ailesiyle teması gittikçe daha düzensiz hale geldi.

İsmi açıklanmayan çift suçlandı.

Mahkemede, kurbanın ailesiyle giderek daha az iletişim kurduğunu öğrenildi.

Kurbanın ailesine iade edilmesi için yapılan taleplerin düşmanlıkla karşılandığı iddia edildi. Ayrıca 2015 yılının Temmuz ayında kurbanın sağlık görevlileri tarafından bulunduğunda 38 kiloya düştüğü belirtildi.

Kurban hastaneye kaldırıldığında, polislere onlarla tek başına konuşma izni olmadığını söyledi. Savcı Richard Maidment “Kurban, sanıkların kendisini Hindistan’a göndermeyeceğinden ve kendisine olan borcu ödemeyeceğinden korkuyordu” dedi. Maidment çiftin kurbanın özgürlüğüne müdahale ettiğini ve bakım hakkını gasp ettiğini söyledi.

