80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

Ülkelerdeki kurallar farklılık gösterdiğinden araç plakaları da çeşitli türlerde olabilir. Ülkemizde araç plaka imlerindeki ilk sayılar şehirlerimizi temsil ediyor. 01'den başlayan bu sayılar 81'e kadar devam eder. Şehirlerin alfabetik sıralamasına ve kuruluş tarihine bağlı olarak oluşturulmuşlardır. Daha sonradan il olan şehirler bu sıralamanın sonlarında bulunur. Bununla birlikte; yetkili kişiler, araç plakaları ile aracın sahibi hakkında bilgi alabilirler ve aracın trafiğe çıkma durumunu kontrol edebilirler. Bundan dolayı, araç plakanızın her daim tam olarak görünür ve okunabilir olduğundan emin olmalısınız. Aksi durumda trafik halinde bazı cezalara maruz kalabilirsiniz. Araç plakaları, araç sahibine de internet üzerinden ceza ödemek, vergi durumlarını kontrol etmek, HGS işlemleri yapmak gibi kolaylıklar sağlıyor. Peki ülkemizde 80 araç plakası hangi şehirde kullanılan plaka imidir? 80 plakası hangi ilin plaka kodu? İşte 80 plaka kodu ile ilgili detaylar…

80 Nerenin Plaka Kodu?

80 plaka imi, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Osmaniye ilimize aittir. Osmaniye daha geç il olduğu için bu sıralamanın sonlarında yer almıştır. Osmaniye’de ve Osmaniye’ye bağlı bütün ilçelerde bu plaka imi kullanılır. Fakat ilçelerin kendilerini temsil eden harf kodları vardır. Bu harf kodları aracın şehrin hangi ilçesine bağlı olduğu hakkında bilgi verir. İşte Osmaniye'nin ilçelerine ait plaka harf kodları ise şu şekildedir: