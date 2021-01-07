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80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

07.01.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

Tüm dünyadaki otomobil sayısının artmasıyla Fransa'da ortaya çıkan araç plakaları, üzerinde harfler ve rakamlar bulunun küçük tabelalar şeklindedir. Ülkemizde plakalardaki ilk sayılar aracın bağlı olduğu şehri gösterir. Peki 80 araç plaka imi hangi şehrimizi temsil eder? 80 nerenin plakasıdır? Bu yazımızda 80 plaka imi ile ilgili detayları sizler için derledik.

Ülkelerdeki kurallar farklılık gösterdiğinden araç plakaları da çeşitli türlerde olabilir. Ülkemizde araç plaka imlerindeki ilk sayılar şehirlerimizi temsil ediyor. 01'den başlayan bu sayılar 81'e kadar devam eder. Şehirlerin alfabetik sıralamasına ve kuruluş tarihine bağlı olarak oluşturulmuşlardır. Daha sonradan il olan şehirler bu sıralamanın sonlarında bulunur. Bununla birlikte; yetkili kişiler, araç plakaları ile aracın sahibi hakkında bilgi alabilirler ve aracın trafiğe çıkma durumunu kontrol edebilirler. Bundan dolayı, araç plakanızın her daim tam olarak görünür ve okunabilir olduğundan emin olmalısınız. Aksi durumda trafik halinde bazı cezalara maruz kalabilirsiniz. Araç plakaları, araç sahibine de internet üzerinden ceza ödemek, vergi durumlarını kontrol etmek, HGS işlemleri yapmak gibi kolaylıklar sağlıyor. Peki ülkemizde 80 araç plakası hangi şehirde kullanılan plaka imidir? 80 plakası hangi ilin plaka kodu? İşte 80 plaka kodu ile ilgili detaylar…

80 Nerenin Plaka Kodu?

80 plaka imi, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Osmaniye ilimize aittir. Osmaniye daha geç il olduğu için bu sıralamanın sonlarında yer almıştır. Osmaniye’de ve Osmaniye’ye bağlı bütün ilçelerde bu plaka imi kullanılır. Fakat ilçelerin kendilerini temsil eden harf kodları vardır. Bu harf kodları aracın şehrin hangi ilçesine bağlı olduğu hakkında bilgi verir. İşte Osmaniye'nin ilçelerine ait plaka harf kodları ise şu şekildedir:

Osmaniye Merkez Plaka Harf Grupları:

80 AC 001 ile 80 AF 999 arası

80 AN 001 ile 80 AT 999 arası
80 EA 001 ile 80 EZ 999 arası
80 FA 001 ile 80 FZ 999 arası
80 M 0001 ile 80 M 5000 arası
80 T 0001 ile 80 T 5000 arası
01 H 0001 ile 01 H 9999 arası
01 YA 001 ile 01 YC 999 arası

Kadirli İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 AH 001 ile 80 AL 999 arası
80 AY 001 ile 80 AZ 999 arası
80 KA 001 ile 80 KZ 999 arası
80 M 7000 ile 80 M 7999 arası
01 E 0001 ile 01 E 9999 arası
01 ZA 001 ile 01 ZC 999 arası

Düziçi İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 AU 001 ile 80 AV 999 arası
80 DA 001 ile 80 DZ 999 arası
80 M 6000 ile 80 M 6999 arası

Bahçe İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 BA 001 ile 80 BZ 999 arası
80 M 5500 ile 80 M 5999 arası
80 M 8000 ile 80 M 8499 arası

Toprakkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 M 8500 ile 80 M 8999 arası

Sumbas İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 M 9000 ile 80 M 9499 arası

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