80 yaşında hiçbir kırışıklığı yok! Büyükannesinin genç görünmesini sağlayan en önemli sırrını paylaştı

Yuri Lee, 80 yaşındaki büyükannesinin yaşlanma karşıtı ipuçlarını açıklamak için TikTok'ta video yayınladı. Yuri yayınladığı videoda, "Yani herkes büyükannemin sırrını soruyordu. Bu yüzden size onun cilt bakımı rutinini göstereceğim." diyerek büyükannesinin genç kalmasını sağlayan ve kırışıklıklara savaş açan basit cilt bakım rutinin gösterdi.

YÜKSEK KORUYUCULU ÜRÜNLER TERCİH EDİYOR

Büyükannesi ilk adım olarak bir toner kullanarak başladığı cilt bakımı rutininde

nemlendirici bir serumun üstüne bir nemlendirici uyguladı. Sonra fondötene geçti - güneşten korumak için yüksek güneş koruma içeren bir marka kullandı.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

Daha sonra hem antioksidanlar hem de vitaminlerle dolu avokado ve deniz yosunu da dahil olmak üzere, yemeyi en sevdiği yiyeceklerden bazılarını açıkladı. Ayrıca bağırsak sağlığı için bol miktarda fermente gıda yemeyi tavsiye etti. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, iyi bir bağırsak sağlığının cildinizi iyileştirebileceğini ortaya koymuştur.

Yuri şöyle açıkladı: "Her gün nattō yiyor. Fermente soya fasulyesi, bu yüzden onun bağırsak sağlığı için iyi olması gerekiyor. Miso çorbası içiyor. Miso aynı zamanda fermente edilmiş soya fasulyesidir."

GÜZEL CİLDİN EN ÖNEMLİ SIRRI

"Sonra da her gün kimchi yiyor. Fermente gıdalar gibi pek çok şey. Bağırsak sağlığına yardımcı olur. Hmm, bu sana daha iyi bir cilt verir." Bu size daha fazla probiyotik verecek ve sizin için sağlıklı olacak. O öyle diyor. Bu onun sırrıydı " diye ekledi.

Yuri'nin büyükannesi, kırışıksız cildini basit bir cilt bakımı rutinine ve bir sürü fermente gıdaya bağladı ve insanlar, 80 yaşında cildinin ne kadar iyi göründüğüne hayran kaldılar. Bir kişi şöyle yazdı: "Vay canına, hiç bu kadar sağlıklı görünen güzel bir cilde sahip bir büyükanne görmemiştim."



