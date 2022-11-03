HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor

80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor

03.11.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki demirci ustası Sülhaddin Şirin, ilerlemiş yaşına rağmen demire şekil vererek ekmeğini kazanmaya devam ediyor.

80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor

İlçedeki tek soba ustası olan Sülhaddin Şirin, kimseye muhtaç olmadan ekmeğini demire şekil vererek kazandığını söyledi.

Şirin, “İlçemizde soba yapımını bir tek ben yapıyorum. Hayat şartları zor ama çok şükür ben bu zorluğa yenilmedim. Seksen yaşında olduğum halde daha çalışıyorum. Çünkü sanat demek, sağlık demektir. Bu nedenle ilçemizde doğalgaz olmadığı için ya kalorifer olur ya da soba, ama en ekonomik sobadır. Bölgemiz tasarrufa kaçmak için çoğu zaman tezek yakıyor. Bu da fazla mesai yapmama neden oluyor. Sağlığımdan da işimden de memnunum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Armut diye ekti, ortaya çıkan şey şaşırttı!Armut diye ekti, ortaya çıkan şey şaşırttı!
2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

En Çok Okunan Haberler

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.