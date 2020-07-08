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81 ilde bugün başladı! Asker uğurlaması için 'kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı bugün valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdi. Öte yandan İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin asker uğurlaması için aldığı kısıtlama kararıyla birlikte Ankara, Kocaeli, Hatay, Malatya, Mersin ve Bursa'da da asker uğurlama törenlerine izin verilmeyeceği öğrenildi.

81 ilde bugün başladı! Asker uğurlaması için 'kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyle, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlendi.

Ayrıca kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il valiliği talimatlandırıldı.

ASKER UĞURLAMALARI İÇİN 'KISITLAMA' KARARI

Öte yandan İstanbul'un ardından son olarak Mersin ve Bursa Valiliğinden yapılan açıklamalarda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının kardeşleri dahil, katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındı. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütnamenin alınması, askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesitoplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

ASKER UĞURLAMASI İÇİN KISITLAMA KARARI ALINAN İLLER

Böylece Ankara, Kocaeli, Hatay, Malatya, Bursa, Mersin ve İstanbul'la birlikte 7 ilde asker uğurlamaları yasaklanmış oldu.


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