81 ilde tematik denetim: 2 bin 523 işletme ve kişiye idari işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Dinamik Denetim Modeli' sürecinde yeme içme yerlerine yönelik 'tematik denetimler' dün ülke genelinde devam etti. 100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde; 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri kontrol edildi.

Rehberlik edici bir yaklaşım esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda 287 iş yerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, bin 558 iş yerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 mesafeye uygun olarak oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 iş yerinin girişte HES kodu sorgulaması yapmadığı, 354 iş yerinin belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendi. Denetimlerde 3 bin 175 kişinin de tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Denetimler sonunda toplam bin 82 iş yeri ve işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken 2 bin 523 işletme ve iş yeri ile kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve işletmeler ile kişiler hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatılırken 67 araç faaliyetten men edildi.

DHA

