81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! 5 büyükşehire kadın başkan... 22 yaşındaki o isim Türkiye’nin en genç kadın Belediye Başkanı oldu

Türkiye, yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Oyların sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre yerel yöneticiler de belli oldu. Yerel seçim sonuçlarına göre yeni detaylar da geliyor. Buna göre Türkiye'deki 81 ilin 11'inde kadın adaylar seçimi kazandı. İşte o belediye başkanı olan o isimler, partileri ve şehirleri...

HANGİ ŞEHİRLERDE KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI KAZANDI?

CHP

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Afyonkarahisar: Burcu Köksal

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

Edirne: Filiz Gencan Akın

Eskişehir: Ayşe Ünlüce

Tekirdağ: Candan Yüceer

AK Parti

Gaziantep: Fatma Şahin

DEM Parti

Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük

Siirt: Sofya Alağaş

Batman: Gülüstan Sönük

Ağrı: Hazal Aras

5 BÜYÜKŞEHİRE KADIN BAŞKAN

Buna göre 5 büyükşehiri kadın başkan yönetecek. O büyükşehirler Özlem Çerçioğlu ile Aydın, Ayşe Serra Bucak Küçük ile Diyarbakır, Ayşe Ünlüce ile Eskişehir, Fatma Şahin ile Gaziantep ve Candan Yüceer ile Tekirdağ oldu.

İller ise Burcu Köksal ile Afyonkarahisar, Melek Mızrak Subaşı ile Bilecik, Filiz Gencan Akın ile Edirne, Sofya Alağaş ile Siirt, Gülüstan Sönük ile Batman ve Hazal Aras ile Ağrı oldu.

2019’daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4’ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.

İLÇELERDE KAZANAN KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI

İSTANBUL

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP

Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP

Maltepe: Esin Köymen, CHP

ANKARA

Akyurt: Hilal Ayık, AK Parti

İZMİR

Çeşme: Lal Denizli, CHP

Foça: Saniye Fıçı, CHP

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP

Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP

Kınık: Sema Bodur, CHP

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP

Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP

ADANA

Seyhan: Oya Tekin, CHP

ANTALYA

Akseki: İlkay Akca, CHP

Korkuteli: Saniye Caran, CHP

İbradı: Hatice Sekmen, AK Parti

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Çanakkale'nin Yenice ilçesinin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.







