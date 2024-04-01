81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! 5 büyükşehire kadın başkan... 22 yaşındaki o isim Türkiye’nin en genç kadın Belediye Başkanı oldu

Türkiye, yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Oyların sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre yerel yöneticiler de belli oldu. Yerel seçim sonuçlarına göre yeni detaylar da geliyor. Buna göre Türkiye'deki 81 ilin 11'inde kadın adaylar seçimi kazandı. İşte o belediye başkanı olan o isimler, partileri ve şehirleri...
CHP
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Afyonkarahisar: Burcu Köksal
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Edirne: Filiz Gencan Akın
Eskişehir: Ayşe Ünlüce
Tekirdağ: Candan Yüceer
AK Parti
Gaziantep: Fatma Şahin
DEM Parti
Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük
Siirt: Sofya Alağaş
Batman: Gülüstan Sönük
Ağrı: Hazal Aras
Buna göre 5 büyükşehiri kadın başkan yönetecek. O büyükşehirler Özlem Çerçioğlu ile Aydın, Ayşe Serra Bucak Küçük ile Diyarbakır, Ayşe Ünlüce ile Eskişehir, Fatma Şahin ile Gaziantep ve Candan Yüceer ile Tekirdağ oldu.
İller ise Burcu Köksal ile Afyonkarahisar, Melek Mızrak Subaşı ile Bilecik, Filiz Gencan Akın ile Edirne, Sofya Alağaş ile Siirt, Gülüstan Sönük ile Batman ve Hazal Aras ile Ağrı oldu.
2019’daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4’ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.
İSTANBUL
Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP
Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP
Maltepe: Esin Köymen, CHP
ANKARA
Akyurt: Hilal Ayık, AK Parti
İZMİR
Çeşme: Lal Denizli, CHP
Foça: Saniye Fıçı, CHP
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP
Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP
Kınık: Sema Bodur, CHP
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP
Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP
ADANA
Seyhan: Oya Tekin, CHP
ANTALYA
Akseki: İlkay Akca, CHP
Korkuteli: Saniye Caran, CHP
İbradı: Hatice Sekmen, AK Parti
Çanakkale'nin Yenice ilçesinin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.