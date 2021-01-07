81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?

81 araç plakası Düzce iline aittir. 67 numaralı plaka kodundan sonra gelen illerin il statüsü kazanma tarihine göre plaka kodu aldığı düşünüldüğünde, 81 plakasına sahip olan Düzce'nin en son il statüsüne geçen ilimiz olduğu anlaşılabilir. Nitekim Düzce, 2010 yılında il statüsü kazanmıştır. 81 plaka imi Düzce iline aittir.

Araç plakalarının üzerinde harfler ve rakamlar yer alır. Bu harf ve rakamlar, aracın kayıtlı olduğu ülkeye göre farklı anlamlara gelir. Ülkemizdeki plaka sistemine göre, plaka kodunun başında yer alan iki haneli sayı, aracın bağlı olduğu ili gösterir. Bu doğrultuda ülkemize kayıtlı olan araçlarda, 81 ile karşılık 81 plaka kodu vardır. Bu plaka kodları 67 numaralı koda kadar, illerin alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir. Buradan sonraki plaka kodlarında ise alfabetik sıralamanın yerini, illerin il statüsüne geçme tarihleri alır. Yazımızın devamını inceleyerek "81 plakası hangi il için kullanılır? 81 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Düzce'den bir önceki plaka kodu olan 80 ise Osmaniye ilimizin plaka numarasıdır. İl plaka numaralarının yanı sıra plaka üzerinde bulunan harfler de aracın kayıtlı olduğu ilçeye göre düzenlenir. Düzce ilçelerinin plaka kodu ve harflerini görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Düzce Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Düzce Merkez ilçesine ait olan plaka kodları "AC, AZ, BA, BZ, CA, CZ, DA, DZ, EA, EZ, HA, HZ, M ve T" harfleriyle başlar. Dolayısıyla ilçenin plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

81 AC ve AZ 001 ile 999 arası

81 BA ve BZ 001 ile 999 arası

81 CA ve CZ 001 ile 999 arası

81 DA ve DZ 001 ile 999 arası

81 EA ve EZ 001 ile 999 arası

81 FA ve FZ 001 ile 999 arası

81 HA ve HZ 001 ile 999 arası

81 M 0001 ile 1999 arası

81 T 0001 ile 1999 arası

Düzce Gölyaka İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Düzce Gölyaka ilçesine ait olan plaka kodları "GA, GZ ve T" harfleriyle başlar. Dolayısıyla ilçenin plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

81 GA ve GZ 001 ile 999 arası

81 T 3000 ile 3999 arası

Düzce Akçakoca İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Düzce Akçakoca ilçesine ait olan plaka kodları "KA, KZ, M ve T" harfleriyle başlar. Dolayısıyla ilçenin plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

81 KA ve KZ 001 ile 999 arası

81 M 2000 ile 2999 arası

81 T 2000 ile 2999 arası

