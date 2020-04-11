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84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Tunceli’de 84 yaşındaki Musa Güzel koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 84 yaşındaki Musa Güzel, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Hastanede tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife dönmesi sonucu Güzel, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Müjdeli haberi veren Vali Tuncay Sonel, ” Tunceli’de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 3 hastamız hafta içi taburcu olmuşlardı. Az önce de Musa Güzel(84) Dedemiz taburcu oldu şükür.Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli koronavirüs

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