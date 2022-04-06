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85 kişinin öldüğü Bologna katliamından 42 yıl sonra yeni mahkumiyet

06.04.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olan 1980 Bologna tren istasyonu bombalamasından 42 yıl sonra, aşırı sağcı örgüt üyesi Paolo Bellini ömür boyu hapse mahkum edildi.

85 kişinin öldüğü Bologna katliamından 42 yıl sonra yeni mahkumiyet

İtalya'da düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olan 1980 Bologna tren istasyonu bombalamasından 42 yıl sonra, aşırı sağcı örgüt üyesi Paolo Bellini ömür boyu hapse mahkum edildi.

2 Ağustos 1980'de Bologna tren istasyonunun bekleme salonuna yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda 85 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

"Bologna katliamı" olarak anılan olay, İtalya'da siyasi şiddet eylemlerinin damga vurduğu "Kurşun Yılları" döneminin en kanlı saldırılarından biriydi.

Bologna katliamını düzenledikleri gerekçesiyle daha önce aşırı sağcı NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari - Devrimci Silahlı Çekirdek) üyesi dört kişi mahkum edilmişti.

Neo-faşist Avanguardia Nazionale (Ulusal Öncü) örgütü üyesi Paolo Bellini hakkındaki suçlamalar ise 1992'de delil yetersizliğinden düşmüştü.

Mafya ve istihbarat bağlantısı

Ancak saldırıdan yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller ve tanık ifadeleri sayesinde Bologna Savcılığı, Bellini hakkında yeniden soruşturma açtı.

2020'de tamamlanan soruşturma sonucunda Bellini saldırıyı düzenlemekle, Propaganda Due (P2) locası lideri Licio Gelli'nin de aralarında bulunduğu dört kişi de işbirliğiyle suçlandı. Gelli de dahil diğer dört kişi artık hayatta olmadıkları için yargılanamazken Bellini hakkındaki dava bugün sonuçlandı.

Bologna Ağır Ceza Mahkemesi, 68 yaşındaki Paolo Bellini'yi ömür boyu hapse mahkum etti ve cezasının ilk bir yılında gündüzleri tecritte geçirmesine hükmetti.

Eski Jandarma Komutanı Piergiorgio Segatel ile Domenico Catracchia da soruşturmayı saptırmak için yanlış ifadeler verdikleri gerekçesiyle sırasıyla 6 ve 4 yıl hapse mahkum edildi.

Savcılık Paolo Bellini'nin "gizli servisler tarafından korunduğunu" öne sürüyordu. Bellini'nin mafya ve istihbarat servisindeki bazı kanallarla bağlantılı olduğu belirtiliyordu.

Bir turistin çektiği videoda tespit edildi

Bellini hakkındaki suçlamanın 1992'de düşmesinde, saldırı günü Bologna dışında tatilde olduğu yönündeki ifadeler de etkili olmuştu. Fakat 2019'da, bir Alman turistin saldırı günü Bologna tren istasyonunda çektiği video görüntüsünde Bellini'ye benzeyen bir kişi tespit edildi.

Bellini'nin eski eşi Maurizia Bonini, videoda saldırıdan hemen önce tren istasyonunda görülen şahsın eski kocası olduğunu teyit etti. Bonini, eski eşi Bellini'yi gamzesinden tanıdığını söyledi.

Maurizia Bonini geçen yıl yaptığı açıklamalarda, Bologna saldırısının gerçekleştiği 2 Ağustos 1980'de Bellini'nin şehir dışında tatilde olduğu yönündeki tanık ifadesini de değiştirdi. Bonini, tatile 2 Ağustos günü öğleden sonra çıktıklarını söyledi.

Bologna tren istasyonundaki saldırı ise aynı günün sabahında, saat 10.25'te düzenlenmişti.

Bonini, saldırı sonrası açılan ilk soruşturmada kocasını savunmak için yalan ifade vermesinin gerekçesini de, "Onun böyle bir katliam yapabileceğini asla hayal edemezdim." diye açıkladı.

Eski karısı, Bellini'nin ilerleyen yıllarda "Başka suç ve cinayetleri itiraf etmesi üzerine paralel bir hayat sürdüğünü anladım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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