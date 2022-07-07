HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 86 milyon yıl önce yaşamış ‘Ölüm Ejderhası’na ait fosil kalıntılar bulundu

86 milyon yıl önce yaşamış ‘Ölüm Ejderhası’na ait fosil kalıntılar bulundu

07.07.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de yaklaşık 86 milyon yıl önce yaşamış ve "Ölüm Ejderhası" olarak adlandırılan uçan bir sürüngene ait fosil kalıntılar keşfedildi.

86 milyon yıl önce yaşamış ‘Ölüm Ejderhası’na ait fosil kalıntılar bulundu

Arjantin'de yaklaşık 86 milyon yıl önce yaşamış ve "Ölüm Ejderhası" olarak adlandırılan uçan bir sürüngene ait fosil kalıntılar keşfedildi.

Kanat genişliğinin 9 metre olduğu belirtilen sürüngenin keşfinde yer almış bir bilim insanı, BBC'ye yaptığı açıklamada yırtıcı hayvanın büyüklüğünün "korkunç bir görüntüye" sahip olduğunu belirtti.

Çalışmanın başındaki kişi olan Leonardo Ortiz, "Biyolojik anlayışımızın sınırlarına meydan okuyan bir kanat açıklığına sahip bu türün bir zürafanınkine benzer bir boyu var" dedi.

Yırtıcıya ait keşfedilen kemikler 86 milyon yıldır kayalıkların altında kalmış.

Yırtıcıya ait kalıntılar And Dağları'ndaki kayalıklar altında 86 milyon yıldır günümüze kadar korunmuş. Bu da uçabilen bu hayvanın, dinozorlarla aynı zamanda yaşadığı anlamına geliyor.

Prof. Ortiz, 2012'de Arjantin'deki bir kazı sırasında sürüngene ait fosilleri ilk keşfeden paleontologlardan biriydi.

Türün adını Yunanca ölüm ve ejderha kelimelerine karşılık gelen "Thanatosdrakon amaru" olarak seçen Prof. Ortiz, daha önce verdiği bir röportajda, "Bu şekilde adlandırmak uygun görünüyordu: Ölüm Ejderhası" demişti.

Söz konusu sürüngenin, kuşların evriminden önce tarih öncesi çağlarda avlanmak ve uçmak için kanatlarını kullanan ilk yırtıcı olduğuna inanılıyor.

Prof Ortiz, buna rağmen bu avcının muhtemelen zamanının çoğunu yerde geçirdiğini söyledi.

Yırtıcının tarih öncesindeki yaşam tarzına ilişkin çok fazla detay bulunmasa da Prof. Ortiz, yırtıcıların farklı ebatlarda bir çift olarak keşfedilmesinin, bu türün gruplar halinde yaşadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Paleontologlardan oluşan bir ekip, 2012 yılında Arjantin'de bulunan And Dağları'ndaki kalıntıları keşfetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AİHM'den Yunanistan kararı!AİHM'den Yunanistan kararı!
İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdıİstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Anahtar Kelimeler:
ejderha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

BDDK duyurdu! Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek

BDDK duyurdu! Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

İlginizi Çekebilir

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.