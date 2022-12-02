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86 yaşındaki Duran dedeyle 65 yaşındaki Elmas teyze muradına erdi: 33 yıldır bugünü bekliyorum

02.12.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 33 yıldır birlikte yaşayan 86 yaşındaki Duran Algöz ile 65 yaşındaki Elmas Kırta dünyaevine girdi. Duran Algöz nikahına yürüteçle geldi. 33 yıldır bugünü beklediklerini belirten çiftin toplam 20 torunu var. Hayallerini gerçekleştiren çift kıyılan nikahın ardından kendi fotoğraflarının üzerinde olduğu pastayı kesti ve birbirlerine ikram etti.

86 yaşındaki Duran dedeyle 65 yaşındaki Elmas teyze muradına erdi: 33 yıldır bugünü bekliyorum

Kilis'te 33 yıldır birlikte yaşayan 86 yaşındaki Duran Alagöz ve 65 yaşındaki Elmas Kırta çifti evliliklerini resmiyete dönüştürdü. Kilis Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törene Duran Alagöz yürüteçle geldi. Resmi nikahları kıyılan çifte evlilik cüzdanlarını çocukları verdi. Daha sonra çift, kendi fotoğraflarının üzerinde olduğu pastayı kesti ve birbirlerine ikram etti.

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"33 YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORUM"

Duran Alagöz, nikah töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahın kıyılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Elmas Kırta da 33 yıldır bugünü beklediklerini belirterek "Mutluyum, huzurluyum. Bu eşimden 5 çocuğum var. Eşimin de diğer eşinden 2 çocuğu vardı. Toplam 7 çocuğumuz var. İkinci evliliğim. 20 torunumuz var." dedi.

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"BENİM BİR HAYALİM VAR"

AK Parti Kilis Merkez İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Burcu Gülocak da Duran Alagöz ile bir ev ziyareti vesilesiyle tanıştıklarını ifade ederek "Evde ihtiyaçları vardı. Kuru gıda, temizlik malzemesine bunları temin edecektik. Ama kendisi 'Bana bunları getirmeyin, benim bir hayalim var onu gerçekleştirin.' dedi. Kendisi 86 yaşında ve daha önce hiç resmi nikahı olmamış. 33 yıldır Elmas teyzeyle zaten hayatını birleştirmişti. Biz de onun bu isteğini kırmadık. Kilis Belediyesiyle birlikte bugün onların nikahlarını kıydık. 33 senelik isteklerini yerine getirmiş olduk." diye konuştu. (AA)

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