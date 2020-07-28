870 yıllık ama... Anıt çınar ağaçlarının son hali doğaseverleri kahretti

İlçeye bağlı Karayusuflu Mahallesi’ndeki piknik alanında bulunan iki çınar ağacı, mahallede 1994- 1999 yılları arasında muhtarlık yapan Halkapınar'ın bir dönem önceki belediye başkanı Fahri Vardar'ın girişimleri sonucu incelendi. Yapılan incelemelerde ağaçların o dönem yaklaşık 850 yıllık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ağaçların bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek ağaçlar koruma altına alındı. Şu an yaklaşık 870 yıllık olan anıt ağaçların gövdesine ve dallarına bölgeye gelen vatandaşlar tarafından isim ve aşk sözleri yazıldığı görüldü. Anıt ağaçların tarihini anlatan Fahri Vardar şunları söyledi:

"1994-1999 yılları arasında o mahallenin muhtarıydım. Ağaçların kaç yıllık olduğunun tespit edilebilmesi için müracaat etmiştik. Ondan sonra bölgeye gelen yetkililer ağaçlarda inceleme yaptı. Şu an da ağaçların birinin yaşı 868 diğerinin ise 870 yıllık olduğu biliniyor. Daha sonra orası anıt ağacı olarak kayıtlara geçerek sit alanı olup, koruma altına alındı. Ağaçların üzerindeki yazılar koruma altına alınmadan önce de yazılmıştı, şimdi de yazılan oldu.."