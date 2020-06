89 kilo verip deri germe ameliyatı olan kadın tanınmaz halde

Yeni Zelanda’dan Simone Anderson 89 kilo verdikten sonra düzenli spor yapmaya başladı. 29 yaşındaki Simone, kaybettiği kilolardan sonra oluşan cilt sarkmasını düzeltmek için de ameliyat olmaya karar verdi.

Simone’un eski ve yeni görünümü

Simone’un paylaştığı fotoğraf için yazdığı not ise şöyle;

“Geçmişi düşünmek olağanüstü bir his. Soldaki kız, arabaya yürümekte bile zorlanırdı, 20 dakikalık bir yürüyüş onu mahvederdi. Beslenmesi fast food üzerine kuruluydu ve yediklerinin neredeyse %99’u işlem görmüş yiyeceklerdi. Toplamda 92 kilo verdim ve her gün egzersiz yaptım. Dengeli ve taze yiyecekler yedim. Her gün ne kadar forma girdiğimi ve güçlendiğimi izlemek çok zevkli. Her zaman güzel olduğumu hissetmiş ve kendime güvenmişimdir. Ancak şimdi daha uzun ve sağlıklı bir hayatım olacağını biliyorum."

“Kilom, hiçbir zaman beni tanımlayan bir unsur olmadı. Her zaman aynıydım ama kilom kesinlikle yaşamımı kısıtlıyordu. Tüp mide ameliyatı hayatımı kurtardı. Hayatımı değiştiren bu ameliyat olmasaydı, bugün hayatta olmazdım. Yeme düzenimi yeniden oluşturdum ve sıkı bir egzersiz alışkanlığı edindim. Sizin için de zor değil.”

Motivasyon konuşmacısı ve yayıncı olan Simone, istediği görünüme kavuşmak için karın ve göğüs germe ameliyatının yanında yanak ve dudak dolgusu yaptırdı.