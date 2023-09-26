89 nüfuslu köyde keşfedildi! Köy halkına maden bulunmuş gibi mutluluk yaşatıyor, kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyünün, 2 bin 800 rakımlı Aksu yaylasında tespit edilen yeşil balın markalaşması için çalışmalar başlatıldı. Sarı ve kahverengi tonlarında bilinen balların aksine yeşil renkte olan Zekerya köyü balı için, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı öncülüğünde Artvin Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve muhtarlık tarafından markalaşma çalışmaları başlatıldı.

Yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin neden yeşil olduğu üzerine yapılan çalışmalar sonrası yeşil balın markalaşması planlanıyor.

“KÖY MADEN BULMUŞ GİBİ MUTLULUK YAŞIYOR”

25 haneli 89 nüfusa sahip Zekarya köyü sakinleri, hayvancılık ve arıcılık ile geçimlerini sürdürürken, yeşil bal köyün gözdesi durumunda. Köyde yıllar önce de yeşil balın varlığı bilinirken, son yıllardaki yoğun ilgi köy halkına maden bulunmuş gibi mutluluk yaşatıyor.

KİLOGRAM FİYATI...

Keşfedilmesiyle, Türkiye'nin farklı illerinden yeşil bala ilginin bir anda artığını ifade eden köy muhtarı ve aynı zamanda 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, şu anda yeşil balın kilogram fiyatına 15 ile 20 bin lira arasında fiyat koyduklarını ifade etti.

Köyde eskiden beri yeşil balın bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’ya göndermesiyle sürecin başladığını söyledi.

Pehlivan konuşmasında şunları dile getirdi:

“Sevgi hocamın bal ilgisini çekti, daha sonra inceleme yaptı. Değerleri de yüksek çıkınca, markalaşması için Artvin Valiliği, Kaymakamlık, Köy Muhtarlığı olarak çalışma başlattık.

"HER KOVANDA BULUNMUYOR"

Tescil alacağız, Zekerya köyümüze yeşil bal markasını alacağız. Tahmin ettiğimiz ve üzerinde durduğumuz 2 çeşit bitki var. Bala yeşil rengi veren. Bölgemizde yüksek kesimlerinde bulunması bala bu rengini veriyor. Her kovanda bulunmuyor, biz yeşil olan balı seçip ayrıştırıyoruz.

"BU SENE HAVA ŞARTLARINDAN VERİM AZ"

Şu an itibariyle köyümüzde bulunan yeşil balın kilogram satış fiyatı, 15 ile 20 bin arasında satılıyor. Bu sene hava şartlarından verim az, yeşil bal da bu yıl az oldu. Fiyat bu nedenle artmış durumda” ifadelerine yer verdi. (İHA)

