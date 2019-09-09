9-15 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

9-15 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

9-15 Eylül haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. DEVAMI

İKİZLER

9-15 Eylül haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Harcamalarınız konusunda artık net bir karar alabilirsiniz. Üst üste gelen borçlarınızı eritmek için yaşam tarzınızda biraz frene basabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

9-15 Eylül haftasına başladığınızda partneriniz sizler için ön plana çıkabilir. Haftanın başında ilişkinizde daha kalıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

9-15 Eylül haftasına başladığınızda çalışma ortamınızda değişiklikler, yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üst mevkiye yükseleceğinizin haberlerini alabilirsiniz. Sağlığınız da hafta başında iyi olacaktır. DEVAMI

BAŞAK

9-15 Eylül haftasına aşk dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında partnerinizden güzel hareketler görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de haberler alabilirsiniz. DEVAMI