9-15 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ
9-15 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
9-15 Eylül haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. DEVAMI
İKİZLER
9-15 Eylül haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Harcamalarınız konusunda artık net bir karar alabilirsiniz. Üst üste gelen borçlarınızı eritmek için yaşam tarzınızda biraz frene basabilirsiniz. DEVAMI
YENGEÇ
9-15 Eylül haftasına başladığınızda partneriniz sizler için ön plana çıkabilir. Haftanın başında ilişkinizde daha kalıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
9-15 Eylül haftasına başladığınızda çalışma ortamınızda değişiklikler, yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üst mevkiye yükseleceğinizin haberlerini alabilirsiniz. Sağlığınız da hafta başında iyi olacaktır. DEVAMI
BAŞAK
9-15 Eylül haftasına aşk dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında partnerinizden güzel hareketler görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de haberler alabilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
9-15 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Evinizde de yapmak istedikleriniz için haftanın başını tercih edebilirsiniz. DEVAMI
AKREP
9-15 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, yakın çevreniz ön plana çıkabilir. Akrabalarınız gündemde olabilir. İletişiminizin yoğun olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. DEVAMI
YAY
9-15 Eylül haftasına başladığınızda gelirinizi ilgilendiren haberler alabilirsiniz. Daha çok maddiyatınıza haftanın başında önem vereceksinizdir. DEVAMI
OĞLAK
9-15 Eylül haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Fiziksel olarak yorgun hissetseniz bile alacağınız güzel haberler enerjinizi yükseltecektir. DEVAMI
KOVA
9-15 Eylül haftasına başladığınızda enerjiniz az gibi gözükse de psikolojinizi düzeltecek güzellikleri hafta başı yaşayabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
9-15 Eylül haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Çevrenizde başarılarınız başkalarının dikkatini çekmiş olabilir. Dostlarınız vasıtasıyla da yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. DEVAMI
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