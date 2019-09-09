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9-15 Eylül haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Haftaya başladığımızda güzel enerjiler olsa da hafta sonuna yaklaşırken gökyüzü de sert bir görünüm alıyor. Özellikle Cumartesi gerçekleşecek olan Balık burcundaki dolunayda dikkatli olmalıyız.

9-15 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

9-15 Eylül haftasına başladığınızda kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

9-15 Eylül haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

9-15 Eylül haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Harcamalarınız konusunda artık net bir karar alabilirsiniz. Üst üste gelen borçlarınızı eritmek için yaşam tarzınızda biraz frene basabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

9-15 Eylül haftasına başladığınızda partneriniz sizler için ön plana çıkabilir. Haftanın başında ilişkinizde daha kalıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

9-15 Eylül haftasına başladığınızda çalışma ortamınızda değişiklikler, yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üst mevkiye yükseleceğinizin haberlerini alabilirsiniz. Sağlığınız da hafta başında iyi olacaktır. DEVAMI

BAŞAK

basak

9-15 Eylül haftasına aşk dolu bir başlangıç yapıyorsunuz. Haftanın başında partnerinizden güzel hareketler görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de haberler alabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

9-15 Eylül haftasına başladığınızda ailevi konularınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Evinizde de yapmak istedikleriniz için haftanın başını tercih edebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

9-15 Eylül haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, yakın çevreniz ön plana çıkabilir. Akrabalarınız gündemde olabilir. İletişiminizin yoğun olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. DEVAMI

YAY

yay

9-15 Eylül haftasına başladığınızda gelirinizi ilgilendiren haberler alabilirsiniz. Daha çok maddiyatınıza haftanın başında önem vereceksinizdir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

9-15 Eylül haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Fiziksel olarak yorgun hissetseniz bile alacağınız güzel haberler enerjinizi yükseltecektir. DEVAMI

KOVA

kova

9-15 Eylül haftasına başladığınızda enerjiniz az gibi gözükse de psikolojinizi düzeltecek güzellikleri hafta başı yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

9-15 Eylül haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Çevrenizde başarılarınız başkalarının dikkatini çekmiş olabilir. Dostlarınız vasıtasıyla da yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. DEVAMI

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