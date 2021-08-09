9 Ağustos – 15 Ağustos haftalık burç yorumları: Bu hafta egosal çatışmalara dikkat!

9 Ağustos – 15 Ağustos haftalık burç yorumlarına göre, Aslan burcu haftanın ilk günlerinde abartılı duygu ve düşüncelere sahip olabilir. Yengeç burcu ise finansal bir karmaşadan çıkmaya çalışmakla uğraşabilir. Bu haftaki burç yorumlarına göre egosal çatışmalara ve güç savaşlarına dikkat etmekte fayda var. Peki 9 Ağustos – 15 Ağustos haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, Aslan burcunda seyahat ediyor. Eğlenceli ve neşeli bir gün geçirmek isteyebiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günlerinde şartları zorlamaktan ve ısrarcı, baskın tavırlardan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Pazartesi ve Salı günü ümidi kestiğiniz bir durum gerçekleşebilir. Zor görünen bir durum ilahi bir şansla hayata geçebilir. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aklınız, odağınız iş hayatında, yaşam düzeninizde ve rutinlerinizde olacak. Sağlığınızla, spor ve beslenme ile ilgileneceksiniz. Her zaman yenilik taraftarı olan siz Koçlar bugünlerde yeniliğe daha açık, daha hevesli olursunuz. İş başvuruları yapmak, iş görüşmelerine gitmek için de oldukça destekleyici bir süreç başlıyor. İş ortamınıza yeni insanlar katılabilir ve çevreniz genişleyebilir. Adım adım ilerlemenin, basit düşünmenin size her alanda kazandıracağı bir dönemdesiniz. Kardeşleriniz için fedakarlıklar yapabilirsiniz veya bazı kardeşler bugünlerde size sorun çıkarabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günlerinde stres ve gerilime kapılmaya, baskın tavırlar sergilemeye veya bildiğinizi okumaya daha açık enerjiler çalışıyor olacak. Ego ve bencillik, benmerkezcilik ilişkilerde yakınlık ve samimiyet sorunlarına neden olabilir. Evinizde verilecek kalabalık davetler de bugünlerde gündeme gelebilir. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız daha çok yaşam kalitenizi yükseltmek, yaşamınızda istediğiniz koşulları var etmek üzerine olacaktır. Bu yüzden kendinizle daha fazla ilgilenebilir, kişisel gelişim konularına merak sarabilir, daha sorgulayıcı, araştırmacı olabilirsiniz. İnsanları ve ilişkileri, somut olaylar üzerinden değerlendirmeye alabilirsiniz. Bir yeteneğinizi işe çevirmek adına müthiş fırsatlar yakalanabilir, kendinizi gösterin. Kazanç getirecek yeni anlaşmalar imzalayabilir veya ek iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ne aldığınıza, karşınızdakinin size ne kattığına daha fazla önem vereceksiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günlerinde açık konuşmalar yapmanız gerekebilir. Kendinize ve etrafınıza karşı dürüst olmanız gereken durumlar içine girebilirsiniz. Akıl ve duygular iç içe geçebilir ve duygusal kararlar almaya daha açık olabilirsiniz. Büyük sözlerden ve kibirden mutlaka kaçınmanız gereken bir hafta. Daha önce büyük konuştuğunuz bir durumdan geri dönebilirsiniz. İlişkilerinizde ise büyük sözler verirken iki kez düşünün. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız daha çok aileniz, aile üyeleriniz, yaşam düzeniniz ve eviniz üzerine olacak. Evinizdeki düzen köklü bir şekilde değişebilir. Taşınma, taşınmaz mal alım-satım konuları sizden veya ailenizden yana ortaya çıkabilir. Tüm bu süreçler ise oldukça hızlı gelişerek sonuçlanabilir. Fakat bugünlerde koşturmaca veya meşguliyetle birlikte kendinizi ihmal etmemeye dikkat etmeli, stres ve kaygı içinde kalmamalısınız. Zira sağlığınız bunlardan etkilenebilir. Yoğun ve hareketli bir hafta sizleri bekliyor.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günlerinde finansal bir karmaşadan çıkmaya çalışmakla meşgul olabilirsiniz. Elinizdeki kazancı ödeme, satın alım ve birikim olarak bölebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda kendi isteklerinizde bazen hırslı ve bencil olabilirsiniz. Olayları kendi lehinizden değerlendirebilirsiniz. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren akılcı düşünen, detaycı davranan ve daha hassas olan yanınızın öne çıktığını göreceksiniz. Bazı şeyleri aşırı düşünmeye başlayabilir, zihnin söylediklerinin esiri olmaya açık olabilirsiniz. Gel geç fikirler artacak ve olur olmadık şeyler zaman zaman aklınıza esecektir. Bu dönemi kazançlı ve başarılı geçirmek için hayatınızın her alanında düşünürken, konuşurken somut olaylar üzerinden gidin. Gerçekleşmemiş durumlarla meşgul olmayın. Peşin hükümlü davranmayın. Pratikliğiniz hızlıca ilerleyebilmenizi sağlayacak. Bu haftaki küslükleriniz dönemsel ve geçici olabilir. Yeniliklere daha hevesli olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür sizin burcunuzdan çıkmak üzere ilerlerken haftanın ilk günlerinde sizleri abartılı duygu ve düşüncelere, hırs ve kontrol duygusuna götürebilir. Anı yaşamanın sizi daha hafif ve özgür hissettireceğini unutmayın. Size mutluluğu sunan durumların içinde olun ve farklı düşüncelerle mutlu anlarınızı bozmayın. Pazartesi ve Salı günlerinde ilişkilerden yana teklifler alabilir, teklif götürebilirsiniz. Yolculuk konuları gündeme gelebilir. Uzak mesafeli ilişkiler, uzaklardan gelen sevdikleriniz gündemde olabilir. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız finansal konularda olacak. Alma - verme hesapları yapabilir, borçlar ve kredilerle ilgili konularda düzenleme yapabilir ve bir yolculuk için harcama yapabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz bugünlerde daha mükemmeliyetçi, eleştirel olabilir ve bazı kişilere daha eleştirel bir gözle bakabilirsiniz. Beklentilerinizin aniden değişebileceği bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinde iş hayatınızla bağlantılı hızlı değişen durumlar içinde olabilirsiniz. Çalışma ortamınızda uzun vadeli değişimlere ve etkilere neden olabilecek görev değişiklikleri yapılabilir. İş ilişkileriniz değişebilir ve bazılarıyla yakın ilişkiler kurarken bazı iş arkadaşlarınızı samimiyetsiz bulmaya başlayabilirsiniz. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren koşullar biraz daha sizin elinizde olmaya başlayacak. Zira artık Merkür sizin burcunuzda ilerliyor. Fevri davranmaya, aniden parlamaya açık olabileceğiniz bugünlerde tavırlarınızı kontrol edin. Pişman olacağınız sözler sarf etmeyin. Kendinizle bir iç yüzleşme yaşayabilir, daha önce yaptığınız bir hatayı fark edebilirsiniz. Yaşamınızda size nelerin blokaj oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu sayede gelişim ve ilerleme fırsatı yakalayabilirsiniz. İkna etme ve etkileme potansiyeliniz arttığı için iletişime geçtiğiniz zaman daha pratik ve yapıcı olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinde aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde aniden değişen durumlar olabilir. Bir arkadaşınızla duygusal bir yakınlık hissetmeye başlayabilir veya arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız birine ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Geleceğe yönelik hayallerinizle ilgili bir fırsat kapınızı çalabilir. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren spiritüel konulara merak sarabilir, geleceğinizi sorgulayabilir, geleceğe dair daha büyük bir merak duyabilirsiniz. Eğitim ve yolculuklar, resmi işlemler ayın geri kalanında gündeme gelecektir. Süregelen eğitimde sınavlarınızı vererek mezun olabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak için adım atabilirsiniz. Yeni eğitimler için oldukça güzel bir süreç olacaktır. İş bağlantılı seyahatlere çıkabilirsiniz. Bazı Teraziler bugünlerde uzaklardaki kişilerle birlikteliklere başlayabilir. Bazılarınız için eş ve partnerin iş seyahatleri ve iş bağlantılı uzak mesafeye taşınmaları gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi ve Salı günü Merkür Aslan burcunun son derecelerinde ilerleyecek. Jüpiter ile karşıt açı yapacak. Bu süreç siz Akrep burçlarına evinizde ve yaşam alanınızda ciddi değişiklik ve düzenlemelerin olabileceğine işaret ediyor. Yaşam alanınızda farklılıklar yapmak size de iyi gelecek ve hafifletecektir. Aile içerisinde sevgi odaklı ilerlemeye ve sevgiyi diğer meselelerden üstün tutmaya çalışabilirsiniz. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız geleceğinizde ve ideallerinizde, hayallerinizde olacak. Sosyal çevrenizde yeni insanlar girebilir, dostluk ilişkisinden ziyade sosyal ilişkiler kurabilirsiniz. İş hayatınızda sosyal çevrenizin faydasını görebileceğiniz gibi iş ortamından arkadaşlarınızla sosyal aktiviteler içine girebilirsiniz. Her türlü ilişkide çözümcü olmalı, basit düşünmeli, bazen yüzeysel olmayı da bilmelisiniz. Derin düşünceler ve aşırı detaycılık zihinsel çıkmazlara neden olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi ve Salı günü Merkür Aslan burcunun son derecelerinde ilerleyecek. Aynı günlerde şans gezegeni Jüpiter ile karşıt açı yapacak. Bu süreç ise sizlere yaşamın farklı alanlarından, ilahi eli üzerinizde hissedeceğiniz şans ve fırsatlar getiriyor olacak. Aklınızdan geçenlerin önünüze nasıl geldiğine siz dahi şaşırabilirsiniz. Aniden seyahat programları yapabilirsiniz. Bugünlerde sizi oldukça heyecanlandıran bir tanışma, iletişim hali içerisinde olabilirsiniz. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yeni hedeflere, yeni yollara doğru gideceksiniz. İlişkinizin geleceğine dair bir konuşma yapabilirsiniz. Kariyer ve geleceğiniz adına yeni, küçük adımlar içine girebilirsiniz. Kardeşlerle ilişkiler destekleşme ve yardımlaşma üzerine olabilir. Bazı Yaylar için her türlü ilişkide karmik ve kadersel süreç devam ediyor. Kendinizi geliştirmeniz, kendi bakış açınızdan çıkmanız ve insanlara kulak vermeniz gerekiyor.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinde Merkür Aslan burcunun son derecelerinde olacak. Jüpiterle karşıt açı yaparken bugünler size yasal süreçler ve resmi ödemelerle ilgili gündemler getirecektir. Vergiler, borçlar, tadilat ve tamirat masrafları ortaya çıkabilir. Para çıkışlarından korkmak daha fazla bereketsizliğe yol açacağı için enerjinizi kontrol edin. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız eğitim ve seyahatle ilgili konularda olacak. Süregelen davalarınızda süreçler hızlanabilir. Yeni yasal süreçler içerisine girebilirsiniz. Doğru bildiklerinizi savunacağınız, zaman zaman ısrarcı ve inatçı olabileceğiniz enerjiler çalışacaktır. İş hayatınızda istifa ve yeni iş başlangıçları gündeme gelebilir. Finansal konularda hatalara karşı dikkat edin. Yeniye hevesli ve meraklı olduğunuz bugünlerde, yeni insanlar tanımak da daha fazla ilginizi çekecek fakat birçoğunuz karşısındakini eleştirel bir gözle değerlendirecektir. İstifa ve iş değişikliği gündemleri de aniden ortaya çıkabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Aslan burcunun son derecelerinde ve burcunuzdaki Jüpiter ile karşıt açı yapacak. Pazartesi ve Salı günlerinde ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda teklifler ve paylaşımlar, iletişim ve görüşme trafiği, finansal paylaşımlar ve ortaklı finansal girişimler gündeme gelebilecek başlıklar arasında. Ayrıca küslük ve barışmalara açık enerjiler çalışıyor. Özellikle daha önce küslük yaşadığınız insanlarla daha ılımlı havalar esebilir ve uzlaşabilirsiniz. Bazılarınız ilişkilerinizi ileriye taşımak ve evlenmek için maddi meselelerle meşgul olabilir. Düğün, hediye, organizasyon gibi gündemler olabilir. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hesaplamalarınızda daha detaycı olabilirsiniz. Küçük pek çok harcama ay sonunda yüklü ödemelere neden olabilir. Borç alma-verme konularında ise uzun vadede sizi zorlayacaksa kaçının. Aşk ilişkilerinizde bugünlerde duygularınız sık sık değişebilir. Bir söz, bir tavır ilginizi çekerken, ufak detaylar da soğumanıza veya ilgi alanınızın dağılmasına neden olabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günlerinde Venüs-Neptün arasındaki karşıtlık ilişkilerinizde hassas dengeleri, alınganlıkları veya hayaller ile beklentileri ön plana taşıyabilir. Pozitif veya negatif yönde fark etmeksizin ilişkilerinizde büyütmekten ve abartmaktan kaçının. İllüzyonlardan sıyrıldığınız bir haftadasınız. Moral ve motivasyon dengeniz beslenme düzeninize etki edebilir. Özellikle atıştırmalık ve abur cuburlardan uzak durun. Aile üyelerini sağlık sorunlarında toparlanmalar olabilir. Çarşamba günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkileriniz ve sosyal çevreniz ön planda olmaya başlayacak. Çevrenize yeni insanlar katılabilir. Bugünlerde kendi işinde başarılı, çalışkan insanlarla tanışabilir, bir araya gelebilir veya iş birliği yapabilirsiniz. Fakat dönem içerisinde kime ne kadar güvendiğinize dikkat edin. Estetik müdahale ve değişiklikler hüsranla sonuçlanabilir, enjeksiyon ve operasyon içeren güzellik işlemlerinden bu hafta kaçının.



