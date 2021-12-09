9 Aralık günlük burç yorumları: Beklediğiniz iyi haberi alabilirsiniz

İkizler burcu uyum ve enerji içerisinde olabilir. Aslan burcu ilişkiler konusunda daha hassas olacak. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında arkadaşlar ve sosyal ortamlardan yana şanslarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yardımlaşmalar içinde olabilirsiniz. Sonrasında planlar ve organizasyonlar değişebilir.

BOĞA

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında aile ilişkileri ve aile içi gündemler ön planda olabilir. Aileniz için bir yardım yapabilirsiniz. Sonrasında sabit kaldığınız alışkanlıklarınızda karar değiştirebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında önemli bir görüşme ve toplantı içerisinde olabilir, gelecek planları yapabilirsiniz. Özellikle iş görüşmeleri gündeminizde olabilir. Sonrasında uyum enerjisi içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında dışardan gelen paralarla ilgili şanslarınız artabilir. Gün içinde ilişkiler ve ortaklıklardaki para paylaşımları, maddi ortaklıklar ve alma-verme dengeleri gündem olabilir.

ASLAN

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında partnerinizin hayatında önemli gündemler olabilir. Partnerinizin size karşı yapıcı ve romantik tavrıyla karşılaşabilirsiniz. Sonrasında ilişkiler ve insanlara karşı daha hassas ve duyarlı olacaksınz.

BAŞAK

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında iş hayatınızda bir büyüme ve gelişme fırsatı yakalayabilirsiniz. İş görüşmeleri daha verimli geçebilir. İşinizi yayma ve büyütme planları yapabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında aşk hayatınızda netleşen durumlar gündeme gelebilir. İlişkilere ve sevdiklerinize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmaya dair gündemleriniz olabilir.

AKREP

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında bir süredir kafanızı yorduğunuz konuları netleştirebilir, bazı gündemleri net ve kesin bir şekilde kapatabilirsiniz. Kadınlar ve annelik, anneliğe dair gündemleriniz, annenizle ilişkiniz ön planda.

YAY

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında iş seyahati, iş hayatında beklenmedik iyileşme ve fırsatlar, işleri büyütmeye dair projeler gündeme gelebilir. İş görüşmeleriniz verimli geçebilir. Beklediğiniz iyi haberi alabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında özgüveniniz artabilir, bireysel isteklerinizde daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Bir süredir çaba harcadığınız finansal bir konuda artık başarıya ulaşabilirsiniz.

KOVA

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında iş hayatınızla ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz. Aile üyelerinizden farklı fikirler, farklı planlar içerisinde olabilirsiniz. Fikir ayrılıkları iletişimin azalmasına neden olabilir.

BALIK

Bugün saat 12.59 ile 17.53 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında geleceğe dair iş ve projeler, kısa veya uzun yolculuklar gündeminizde olabilir. Kardeşlerle ve kadınlarla ilişkilerde abartılı iyimserlik ve abartılı vericilik halinden kaçınmalısınız.



