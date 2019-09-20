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9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'in hayali, vali ya da polis olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, henüz 9 aylıkken yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar (15), hiç okula gitmeden ve kimseden yardım almadan okuma yazmayı öğrendi.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, henüz 9 aylıkken yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar (15), hiç okula gitmeden ve kimseden yardım almadan okuma yazmayı öğrendi. Tatar'ın hayali, vali ya da özel harekat polisi olmak.

Şırnak'ta Firdevs Tatar'ın ailesiyle oturduğu ev, küçük kız henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin beşinci çocuğu olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü yangında yandı. Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat olan Firdevs Tatar, gözlerinin daha iyi görebilmesi ve yüzünün normal görünüme kavuşabilmesi için geçirdiği operasyonların devam edeceğini söyledi.

VALİ, ÖZEL HOCA GÖNDERECEK

Şırnak Valisiyle görüştüğünü, eğitim hayatına başlama isteğini ilettiğini söyleyen Firdevs Tatar, "Ben hiç okula gitmedim. Okumayı ve yazmayı kendi kendime öğrendim. Telefona adımı yazarak başladım, şu anda her şeyi yazabiliyorum. Telefonda mesaj yazıyorum, bilgisayar kullanıyorum. Öğretmen ve eğitim konusunda sayın Şırnak valimizle konuştum. Okula hiç gitmediğimi söyledim. 'Senin ameliyatların olsun, ben sana özel öğretmen göndereceğim' dedi. Biz 7 kardeşiz, onların bir kısmı okuyor. Beni de şu an özlemle bekliyorlar" diye konuştu.

15 YILDA 80 AMELİYAT

Bugüne kadar 80 ameliyat geçirdiğini ve şu anki durumuna şükrettiğini ifade eden Tatar, "Adana'da ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldum. Hayatımın tamamı hastanelerde, ameliyatlarla geçti. Fakat buna da şükrediyorum. Benim gibi olanlar var, daha ağır durumda olanlar var, hepsi nakil bekliyor. İnşallah onlara da bağış yapıp şifa olurlar. Tek dileğim onlara yardım edebilmek ve onların da sağlığına kavuşmaları. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Buradaki hastalara ve tüm hastalara bağış yapıp cana can katsınlar, umut olsunlar." dedi.

VALİ YA DA ÖZEL HAREKATÇI OLMAK İSTİYOR

En büyük hayalinin sağlığına kavuşup meslek sahibi olmak olduğunu ifade eden Firdevs Tatar, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın tedavisi sonucu iyileşince okuyup vali ya da özel harekatçı olmak istediğini, onlar olmadığı takdirde hemşire, doktor olup hastalara yardım etmek istediğini söyledi.

Firdevs Tatar, yanlış bilinen bir konuya açıklık getirmek istediğini de belirterek, yüz nakli değil, deri nakli olacağını söyledi. Tatar, "Vücudumdan alınan derileri yüzüme nakledecekler. Şu anda omzumu şişiriyorlar. Oradan deriyi alıp yüzüme nakledecekler. İnşallah sağlığıma kavuşurum ve evimize gideriz. Doktorum Prof. Dr. Ömer Özkan bu operasyondan sonra bir süre beklememiz gerektiğini, sonuca göre hareket edeceğimizi söyledi. Buna göre başka ameliyatlara karar verilecek" diye konuştu.

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