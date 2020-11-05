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  4. 9 bin yıllık kadın avcının mezarında inanılmaz keşif!

9 bin yıllık kadın avcının mezarında inanılmaz keşif!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2020 14:14 | Son Güncelleme

İnsanların ilk ataları olarak avcılık yapanlar erkek, toplayıcı olanlar ise kadın olarak resmedildi. Ancak, Peru’da bulunan ve 9 bin yıl önce bulunan bir kadın avcının mezarı ve kıtadaki diğer mezarların analizi bu durumun doğru olmadığını kanıtladı.

9 bin yıllık kadın avcının mezarında inanılmaz keşif!

ABD’de yer alan California Üniversitesi’nden bilim insanları, bugün Peru’da And Dağları’nda yer alan Wilamaya Patjxa bölgesinde yaptıkları kazılarda 9 bin önce öldüğü belirlenen bir kadın avcının mezarını ortaya çıkardı. Öldüğünde 17 ilae19 yaşları arasında olduğu düşünülen kadının mezarında onun büyük hayvanları mızrak fırlatarak avladığını gösteren taş mermiler, mızraklar, bıçak ve çeşitli kesici aletler, hayvan organları fosilleri ile birçok silah bulundu.

KUZEY VE GÜNEY AMERİKA KITALARINDAKİ 429 İSKELET İNCELENDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, bulunan kadın mezarının bölgede sıradışı olup olmadığını incelemek için Kuzey ve Güney Amerika'daki 107 mezar alanında, yaklaşık 8 bin ile 14 bin yıl öncesinde öldüğü düşünülen Geç Pleistosen ve erken Holosen dönemlerinden 429 iskeleti inceledi.

AVCI-TOPLAYICI TOPLULUKLARDA CİNSİYETLER ARASINDAKİ EŞİTLİK KANITLANDI

Sonuçlarda incelenen 27 kişinin av aletleriyle gömüldüğü ve bunlardan 11’inin kadın, 15’inin ise erkek olduğu belirlendi. 1 iskeletin cinsiyeti ise tespit edilemedi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada, örneklemin "erken dönemlerde büyük avlara kadınların katılımının erkekler kadar sık olduğunu kanıtlamak için yeterli olduğu ifade edildi.

California Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan baş araştırma yazarı Randy Haas, "Daha önce avcı-toplayıcı toplumlar arasındaki iş bölümünün cinsiyete katı bir şekilde bağlı olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi insanlığın derin avcı-toplayıcı geçmişinde, cinsel işbölümünün daha farklı ve muhtemelen daha eşitlikçi olduğu açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

CİNSİYETÇİ ÖNYARGILAR NEDENİYLE REDDEDİLDİ

Arkeologlara göre, ilk çağlarda insanların yanına gömülen nesneler onların hayatında kullandığı ve kimliğinin bir parçasını oluşturan eşya ve hayvanlardan oluşma eğiliminde. Ancak, bazı bilim insanları daha önce keşfedilen kadın mezarlarında av aletleri ortaya çıkarıldığında bile bu fikri reddetti.

Ancak Hass, bu mezar alanının özellikle sağlam bir vaka olduğunu ifade ederek, "Arkeolojide, gerçek kadın avlanma davranışını anlamamıza yardımcı olmak için güçlü bir vaka gerekiyordu. Tarihi ve çağdaş avcı-toplayıcılar arasında neredeyse her zaman erkekler avcı, dişiler de toplayıcı olarak kabul edildi. Bu nedenle ve muhtemelen batı toplumunda işbölümüne ilişkin cinsiyetçi varsayımlar nedeniyle, arkeolojik bulgularla ortaya çıkan kadınların avlanma araçları, onların hakim dünya görüşlerine uymuyordu” dedi.

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