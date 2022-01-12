9 Bugatti Chiron Pur Sport sahibine kötü haber: 1500 beygirlik arabanız geri çağırıldı! İşte nedeni...

Otomobil devlerinin bazı risklerden dolayı araçlarını geri çağırdığını sıklıkla görüyoruz. Böylesi bir olayın son örneği, yüksek performanslı otomobil üreticisi Bugatti tarafında, 1500 beygirlik Chiron Pur Sport için yaşandı.

BUGATTI'DEN CHIRON PUR SPORT KARARI

NHTSA'nın açıklamasına göre; Bugatti, bazı 2021-2022 model Chiron Pur Sport araçlarını ABD'de geri çağırıyor. Etkilendiği düşünülen araç sayısının 9 olarak ifade edildiği açıklamada, yaklaşık 4.000 km'lik (2.500 mil) kullanımdan sonra arka lastiklerde çatlaklar oluşabileceği belirtiliyor.

Buna ek olarak, arka lastiklerdeki çatlakların, lastik basıncının hızlı bir şekilde kaybolmasına neden olabileceği ve bunun da araç kontrolünün kaybedilmesine yol açarak çarpışma riskini artıracağı söyleniyor.

Açıklamaya göre, Bugatti geçici bir onarım olarak, etkilenen araçların arka lastiklerini yaklaşık her 3.000 km'de (1.875) bir veya lastik yaşı 1,5 yıla ulaştığında değiştirecek. Yeni tasarlanmış lastikler geldiğinde ise lastikler tekrar değiştirilecek.

"DEĞİŞTİRENE KADAR ARACINIZI KULLANMAYIN"

Halihazırda belirlenen km'leri ve süreleri aşmış lastikleri olan araç sahiplerinin ise lastikler değiştirilene kadar araçlarını kullanmamaları tavsiye ediliyor.

