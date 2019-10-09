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9 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:19 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1260'ıncı çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 22, 30, 37, 42 ve 56 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.

9 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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9 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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