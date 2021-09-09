9 Eylül günlük burç yorumları: Kırıcı konuşmalardan kaçınmalıyız! 9 Eylül'de burçları neler bekliyor?

9 Eylül Perşembe sabahında Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Şiron-Merkür arasındaki açı sebebiyle iletişim problemleri ve alınganlık gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle kırıcı konuşmalardan kaçınmalıyız. Boğa burcu bugün art niyetlerle karşılaşabilir, Başak burcu ise zorlu ödemelerini gerçekleştirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yakın ilişkilerinizde, dostluk veya ortaklıklarınızda gerilimli durumlarla karşılaşabilir veya bazı şeyleri halı altına süpürme eğiliminde olabilirsiniz. Hak ve adalet konuları ön planda olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde iş ilişkilerinizdeki iletişiminizde daha kontrollü olmaya, profesyonel davranmaya ve aşırılığa kaçan düşünce ve tavırlardan uzak durmaya çalışın. Art niyetli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Zor olan hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içinde duygusal ve zihinsel bir netleşmeye doğru gidecek ve alternatifler arasında bir seçim yapacaksınız. İlişkilerinizde uzlaşma ve anlaşma adına oldukça güzel bir gün. Geleceğe yönelik yeni ve duygusal kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sorumluluklar ve zorunluluklar ön planda olabilir. Planlı hareket etmeye çalışabilir, farklı konularda irade göstermekle ilgili bir çaba içinde olabilirsiniz. Finansal konulardan yana oldukça şanslı bir gündesiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde takıntılı düşüncelerden uzak kalmaya çalışın. Güne dair planlarınızda ani bir değişiklik olabilir. İlişkilerdeki sorunlar akşam saatlerinde çözüme gidebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde zorunlu ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve finansal konularla ilgili can sıkıcı bir durumu çözmek için kafa yorabilirsiniz. Sorumluluk duygusuyla hareket etmeli ve beslenmede aşırılıklara dikkat etmelisiniz. Kiloya dönebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilir ve kendinize odaklı olabilirsiniz. İlişkilerinizde alma-verme dengesini bozmadığınızdan emin olun. Kaygı ve kontrol duygusuna dikkat edin.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kadersel deneyimlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Negatif durumların içinden korunarak çıkabilirsiniz. Ektiklerinizin ve çabanızın sonucunu görebilirsiniz. Finansal konularda daha planlı olmaya çalışın.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde iyi ve kötü hisler sık sık yer değiştirebilir. İş ve özel hayatınızda bir durum iyi ilerlerken başka bir durum canınızı sıkabilir. Negatife odaklanmak aksilikleri arttırabileceği için düşüncelerinizi kontrol edin.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kariyeriniz adına önemli bir görüşme yapabilir veya bir süredir emek verdiğiniz alanda artık bir sonuçlanma veya tamamlanma yaşayabilirsiniz. Maddi konularda küçük şanslar olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde elinizde olmayan koşullarla meşgul olmayın ve aşırı düşünerek enerjinizi tüketmeyin. Yapabileceklerinizle meşgul olmak ve inancı korumak size yeni kapılar açabilir. İnanç ve maneviyat önemli olacaktır.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerinizde ötelenen veya görmezden gelinen bir durum yaşanabilir. Sıkıntı veren ve sizi geren durumlardan kaçmak isteyebilir ve size iyi hissettiren kişilerle olmak isteyebilirsiniz.



