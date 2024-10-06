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  4. 9 gün oldu hala bir izine bile rastlanamadı! Rojin Kabaiş nerede? Aramalar bir bölgede yoğunlaştı

9 gün oldu hala bir izine bile rastlanamadı! Rojin Kabaiş nerede? Aramalar bir bölgede yoğunlaştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.10.2024 09:57
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Türkiye Narin olayıyla başlayan acımasız cinayetlerle devam eden gündeminin arasında 27 Eylül'de kaybolan ancak henüz hiçbir izine rastlanmayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten gelecek iyi haberi bekliyor. 9 gündür kayıp olan Rojin için hem havadan hem karadan arama çalışmaları devam ediyor. Bugün iskele bölgesindeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

9 gün oldu hala bir izine bile rastlanamadı! Rojin Kabaiş nerede? Aramalar bir bölgede yoğunlaştı

Van'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 9'uncu günde de devam ediyor. Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

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27 EYLÜL'DEN BU YANA HABER YOK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

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HEM HAVADAN HEM KARADAN ARANIYOR

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama- kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar cihazı ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı dronu da kullanılıyor.

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ARAMALAR İSKELE SAHİL BÖLGESİNDE DE YAPILIYOR

Arama çalışmalarında 9’uncu güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Daha önce YYÜ sahili ile Bardakçı arasındaki bölgede tekne ve botlarla arama yapan ekipler, bugünkü çalışmalarını İskele Sahil tarafında doğru yoğunlaştırdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Rojin kayıp üniversite
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