9 günlük kocasını öldürdü! 'Hala inanamıyorum' dedi dehşete düşüren ayrıntıları anlattı

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Semra Ö. (21), hayatını kaybeden Yunus Çolak'ın anne, baba ve kardeşi ile avukatlar katıldı.

'BULAŞIKLIKTAKİ BIÇAĞI ELİME ALDIM'

Mahkemede savunma yapan sanık Semra Ö., eşinin üstüne geldiğini ve “üzerime gelme, yoksa ya kendimi ya da seni bıçaklayıp öldürürüm” dediğini ifade ederek, “Olay günü evimizde 3-4 saat tartıştık. Çok fazla kıskançlık yapıyordu. O gün evde kardeşim ve kız arkadaşım da vardı. Mutfakta tartışmaya devam ettik. Bulaşıklıktaki bıçağı elime aldım. Eşim anneme küfrediyor, bana hakaret ediyordu. Üstüne yürüdüm. Devam edersen ya kendimi ya da seni bıçaklayarak öldürürüm dedim. O anda 2-3 adım geriye gitti. Ben de üstüne gitmeye devam ettim. Fakat birden geriye gitmesi durdu ve elimdeki bıçak kalbine denk geldi. Amacım onu yaralamak ya da öldürmek değildi. Kalbine havluyla pansuman bile yaptım. Ambulansı aradık. Hastaneye eşimle gittim. Ameliyata alındı. Yoğun bakımdayken eşimi bir kez gördüm. Sonra bir daha görmedim. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ben eşimi seviyordum” şeklinde konuştu.

28 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 28 Mart'a erteledi. (İHA-AA)



